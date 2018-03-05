周錫瑋：本來和市府競選 如今掉入黨部陷阱爬不出來

2018-03-05 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



前台北縣長周錫瑋今天表示，他決定參選新北市長以來，前陣子像是和市府競選，現在則像是掉入新北市黨部陷阱爬不出來，但他會越挫越勇，黨中央應該汲取外縣市初選教訓，注意市黨部作法和黨中央規範不同，適時彌補，以真正民主機制取信於民，「人在做天在看」。目前預定後天登記參選。

市府表示侯友宜先前擔任副市長，跑行政行程理所當然，如今參選就辭職，今後市府行程頂多只是來賓，對所有市長參選人都會一視同仁；國民黨新北市黨部主委李乾龍則強調絕未挖陷阱，「所有人的條件都一致，我們會以公平公正公開方式初選」。

李乾龍說，如果參選人同意，市黨部也願意辦辯論會，但彼此要先協商出結果，目前沒有比全民調更佳的方式，如果有早就會提出來。

周錫瑋今天炮火猛烈，他認為市黨部一意孤行、偷梁換柱，公告初選辦法和黨中央要求參選人協調時間、方式作法完全不同，是非常不民主作法，如此一來參選人缺乏足夠時間向市民說明市政規畫，也無法辯論，而且初選辦法逕送內政部核定，參選人根本沒有協商機會，「何必規畫得這麼機關算盡，還裝得很無奈。希望黨部懸崖勒馬，我們的要求其實很卑微」。

「初選辦法有利不利（誰）非常明顯 」周錫瑋說，初選應該可以辦得更好，如果基隆都可被操縱、作假，新北市民調不應該由黨部做，如果新北再輸一次，將難以面對國人 ，「吳敦義拜託我們大家都相信你，請由黨中央來辦」。