新北之爭／侯領表「不看時辰」 周再批「初選不公」

周錫瑋（右）認為朱立倫聊天時有勸退的意思。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長黨內初選今起開放領表登記，侯友宜將先由幕僚領表，預計上午十一點前往登記，侯友宜說「要做就早點做」不需看時辰；周錫瑋昨再批黨部初選辦法不公平，今天將請人領表，但暫不登記。

周錫瑋日前提到朱立倫曾三度拜訪他，言談中有勸退意涵。周錫瑋表示，好朋友的建議，他會參考，但他覺得自己有能力、也有決心打贏這場選戰，不會輕易退出。朱立倫昨再否認勸退，強調只是跟周交換市政意見。侯友宜則說，從頭到尾不知道朱跟周見面的事情，兩人談什麼，他不清楚。

侯友宜表示，今天會跟幾個年輕朋友去黨部，把表領一領就趕快登記。侯的幕僚透露，登記後侯友宜就會開始陸續透過公開行程發言或臉書，提出對未來市政的規畫跟方向。

周錫瑋陣營傳出拒絕簽收初選公告，周錫瑋昨表示，初選辦法應該要先協調好，不要用公告方式「量身訂造」，限制參選人對市民報告的機會，因此今天他會請前北縣法制局長陳坤榮等幕僚代為領表，但暫時不登記。

周錫瑋指出，至少要有一個月初選時間，且應安排全國性電視媒體辯論才合適。對此侯友宜回應，他尊重黨內機制，也相信黨的機制會讓他能對外說明，未來會把自身信念、價值、及對市政的想法和政見，跟市民報告。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，初選辦法三月二日在市黨部、廿九區黨部及網路同步公告，黨部基於尊重和禮貌，派人親送公告給三名已表態參選者，周陣營不簽收並不影響公告效力，且初選期程已延後，有意參選早在熱身，若真等到民進黨確定人選才初選，基層焦慮難以撫平。

李乾龍否認初選辦法「量身訂造」，關於周錫瑋多次提到要辦辯論，他說，若登記參選者都同意辯論，黨部沒有意見，將等資格審查結束後進行協調。