北市之戰／邱文祥 循柯P模式參選？

台北市前副市長邱文祥昨舉辦新書發表會表示，「只要故鄉有需要，絕對願意奉獻」。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

國民黨台北市長選舉參選人「名單」越來越多，外傳台北市前副市長、泌尿科權威邱文祥有意循「柯Ｐ模式」參選，邱昨未鬆口，但表示「只要故鄉有需要，絕對願意奉獻」；對基層也傳出有意拱前主席洪秀柱選市長，洪說，到目前為止沒有這個生涯規畫。

邱文祥昨舉辦「我所求的是奉獻」新書發表會，現場藍綠政要雲集，被問到是否會投入年底選戰？他表示，一個在台北長大的孩子，當然會關心台北市的事情，只要故鄉有需要，絕對奉獻；至於怎樣才知道故鄉有需要？邱說「市民會告訴我」。他說，求學時曾增加入國民黨，現是無黨無派。

邱文祥表示，自己做過四年衛生局長、二年副市長、三年市政顧問，就市政而言，「我絕對不是素人」，這也是自己和柯文哲不一樣的地方。

對邱文祥可能參選台北市長，柯文哲表示，參選是每個人的權利，自己只能做自己能夠控制的東西，所以做好自己的事情就好了。至於邱是否可循自己三年多前模式參選，柯文哲說，時空背景已不一樣。

國民黨前主席洪秀柱傳出受基層力拱選台北市長，洪秀柱昨表示，自己到目前為止沒有此生涯規畫，並說現在最重要的是支持年輕一代接班，目前角色就是多拉拔年輕人，「拉拔才是我們這年紀人該做的」。

藍營參選大爆炸，民進黨台北市長擬參選人姚文智表示非常歡迎，建議國民黨、民進黨都各組成一支球隊，來場直球對決；不過他也說，大家應把對台北市的發展方向講出來，而不是點名、起鬨，幾天後就煙消雲散，沒有意思。

對於前台南縣長蘇煥智脫黨參選，姚文智說，民進黨應該要盡快確立黨內的提名機制，整合出大家共同接受的方向，推出民進黨的候選人。