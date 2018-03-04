藍批林右昌 基隆市府：民調6成滿意

2018-03-04 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



國民黨基隆市黨部昨天舉行基層小組長教育訓練，營造藍營大團結。國民黨副主席郝龍斌、市長提名參選人謝立功及議長宋瑋莉都到場，抨擊民眾搶衛生紙和空汙嚴重，是因為民進黨從中央到地方的執政不力。

郝龍斌指出，最近衛生紙搶購已成國際笑話，有人傳給他一個短片，「大陸大媽搶黃金，台灣人民搶衛生紙」，他看完非常難過，台灣的民主素養、經濟水準絕對比大陸好，但今天被人家這樣取笑，就是因為民進黨執政不力。 郝龍斌指出，最近衛生紙搶購事件，不只造成台灣民眾對民生必須品的恐慌，更嚴重的事，這件事成了國際笑話，就因為民進黨執政不力。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

郝龍斌說，民進黨的非核家園政策害人民用肺發電，吸空汙、吃核食，都會影響健康，黨中央發起反核食和反空汙公投，他拜託小組長發揮組織力量，完成連署，讓公投成案。針對市政缺失應提出針貶和具體可行的政見，爭取民眾認同，謝立功要在基隆做出讓民眾有感的事情。

謝立功說，東岸商場急著啟用，導致狀況連連，頂樓風景雖好，但腳下跑道不堪入目，基隆市道路評比更敬陪末座；太多林右昌引以為傲的政績都不值得一提，這次選舉太重要了，要讓國民黨重返執政，還給基隆市民一個路平、水清的城市。 戴著口罩出席的宋瑋莉說，她氣管弱，這兩天空氣很糟，誘發咳嗽感冒，她懇托所有小組長，支持謝立功選市長，「因為林右昌真的做的非常非常的爛」。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

戴口罩出席的宋瑋莉說，她氣管弱，這兩天空汙誘發咳嗽、感冒，她還是特別趕來懇托大家支持謝立功，「因為林右昌真的做的非常非常爛」。

基隆市政府表示，各種調查結果，基隆市長林右昌的施政滿意度穩定超過6成，甚至連藍軍的支持者都有超過5成的人表示肯定；國民黨人士說出昧於事實的話，顯示出跟民意的距離，實在越來越遠。