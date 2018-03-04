綠台南市長初選民調 火熱登場

把握民進黨台南市長初選最後衝刺，立委葉宜津昨發動車隊掃街，爭取支持。 圖／葉宜津服務處提供 分享 facebook

民進黨今天起至7日進行台南市、高雄市、嘉義縣的縣市長初選民調，各地初選進入火熱的近身戰，選將昨天把握假日全力衝刺，以車隊或走入人群爭取支持，各陣營透過簡訊或網路號召支持者在家「顧電話」，競爭激烈不言可喻。

衝刺民進黨台南市長初選，立委黃偉哲昨上午從鹽水武廟出發，在縣區掃街爭取支持。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

立委黃偉哲陣營昨鎖定縣區掃街，黃帶領車隊從鹽水武廟出發，前往下營上帝廟，祈求上帝爺庇佑「A贏」（台語，會贏之意）下午轉往麻豆，晚上鎖定仁德，立委林俊憲也「側攻」，在市區龍山社區掃街為黃偉哲催票。黃今天中午在安平區二二八紀念公園更有「三路大會師 決勝大台南」宣示活動。

台南市前副市長顏純左步行拜票，目擊長輩跌倒，趨前關心。 圖／顏純左服務處提供 分享 facebook

立委葉宜津陣營昨天、今天安排每天逾10小時車隊，走遍全市37區掃街，葉宜津拜託支持者在家「顧電話」，她堅持不謾罵選舉方式，爭取初選出線。

前台南市副市長顏純左昨完成全市37區徒步爭取支持，昨在永康遇到民眾不適，協助送醫，顏陣營說，顏純左有6年副縣長、6年副市長的行政經驗，有信心能在初選中殺出重圍。

民進黨台南市長初選最後衝刺，陳亭妃（左）昨天由台中市長林佳龍站台助陣。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

立委陳亭妃前晚舉辦民調前的最後一場大型造勢晚會，台中市長林佳龍等人助陣，還帶了台中、新北市議員11人，陣容浩大。加上之前也來助陣的行政院前院長游錫堃、基隆市長林右昌等人，選前大打首長牌。

參與民進黨台南市長初選的參選人立委王定宇，倒數階段選擇車隊遊行，爭取鄉親支持。圖／王定宇提供 分享 facebook

立委王定宇表示，這次初選他選擇不花大錢辦造勢活動，他和志工採小車隊深入台南每一個角落拜票，爭取市民信任，捍衛民進黨「清廉勤政愛鄉土」價值，符合質樸敦厚的台南精神。

民進黨前秘書長李俊毅（右）把握最後幾天進行車隊遊行，到菜市場拜票。圖／李俊毅提供 分享 facebook

民進黨前秘書長李俊毅表示，近日為市長初選全力衝刺，車隊遊行、掃菜市場、夜市，行程緊湊，平常心看待結果，一切交給市民決定。