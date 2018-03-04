苗栗2縣轄市長選舉 群雄並起

2018-03-04 23:00 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 范榮達



苗栗市長邱炳坤、頭份市長徐定禎都將於今年底兩屆任滿，因5項地方選舉同時舉行，必須有所取捨，一些縣議員轉跑道躍躍欲試，使得苗栗縣兩個縣轄市的市長選舉，進入群雄並起的戰國時代。

國民黨登記提名角逐苗栗市長有3人，其中縣議員邱鎮軍挾著這屆議員近萬票的高人氣挑戰市長選舉，他原被視為邱炳坤陣營的子弟兵，但去年市農會改選，邱炳坤與另名登記提名的市民代表會主席賴桂煖合作打勝戰，兩人越走越近，邱炳坤支持動向牽動選情。

縣議員禹耀東已連任6屆，過去備受看好要選市長，這次他蓄勢待發，展現必選的決心；綠營部分，民進黨縣議員詹運喜是活棋，他未登記第1選區縣議員黨內初選，將來動向仍未明朗化，「進可攻、退可守」。

下屆頭份市長選舉也是群雄並起，國民黨登記提名有苗栗縣議員陳永賢及頭份市公所前秘書徐維均，陳永賢曾任兩屆改制前頭份鎮長，被視為較接近徐耀昌陣營，基層實力雄厚；徐維均是徐耀昌的姪子，市公所秘書期間勤跑服務，累積豐沛人脈，是地方政壇新生代，前途備受注目。

縣議員羅雪珠、無黨籍頭份市民代表黃育烈部署市長選舉多時，黃育烈政治屬性被歸為無黨籍偏綠，羅雪珠無黨籍偏藍，都各有勝場，雖民進黨暫無人選浮出檯面，但下屆頭份市長選舉一場大戰已是勢所難免。