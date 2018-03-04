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台南市長初選倒數！王定宇李俊毅車隊遊行爭取支持

2018-03-04 18:27聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

民進黨台南市長初選民調前的周末，參與民進黨台南市長初選的參選人立委王定宇表示，倒數階段選擇車隊遊行，爭取鄉親支持，這次初選他選擇不花大錢舉辦造勢活動，盼能讓政治貼近人民的生活；李俊毅表示，是市民在決定市長人選，相信市民會做出明智的決定。

立委王定宇表示，投入初選以來，他和志工用小車隊深入台南每一個角落拜票，沿途有許多熱情鄉親豎起大拇指為他打氣，他記得每一張笑臉，這都是驅策自己前進的力量。初選是參與者努力提出市政規劃，來爭取市民的信任，盼能捍衛民進黨「清廉勤政愛鄉土」的基本價值。

參與民進黨台南市長初選、民進黨前秘書長李俊毅表示，這幾天為市長初選全力衝刺，每天車隊遊行、掃菜市場、夜市，行程緊湊，一刻不得閒，隨著電話民調的日子接近，心情還算輕鬆，他已努力向市民報告他要做什麼，倒數階段，一切交給市民決定。

李俊毅表示，這一年多來他站在市民的角度思考市民的需要，提出凍漲房屋稅減輕市民經濟負擔；補助老人健保費讓台南市老人享有跟其他五都老人的公平待遇；普設停車場讓市民好停車，商家好做生意；普設公立幼兒園讓每個幼兒都有公立學校可讀，減輕年輕夫妻的負擔等四大政見，相信市民會做出明智的決定。

民進黨前秘書長李俊毅（右）每天車隊遊行、掃菜市場表示，是市民在決定市長人選，相信...
民進黨前秘書長李俊毅（右）每天車隊遊行、掃菜市場表示，是市民在決定市長人選，相信市民會做出明智的決定。圖／李俊毅提供
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民進黨前秘書長李俊毅（右）每天車隊遊行、掃菜市場表示，是市民在決定市長人選，相信...
民進黨前秘書長李俊毅（右）每天車隊遊行、掃菜市場表示，是市民在決定市長人選，相信市民會做出明智的決定。圖／李俊毅提供
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參與民進黨台南市長初選的參選人立委王定宇表示，倒數階段選擇車隊遊行，爭取鄉親支持...
參與民進黨台南市長初選的參選人立委王定宇表示，倒數階段選擇車隊遊行，爭取鄉親支持。圖／王定宇提供
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參與民進黨台南市長初選的參選人立委王定宇表示，倒數階段選擇車隊遊行，爭取鄉親支持...
參與民進黨台南市長初選的參選人立委王定宇表示，倒數階段選擇車隊遊行，爭取鄉親支持。圖／王定宇提供
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