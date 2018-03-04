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民進黨嘉南高初選 5日到7日民調拚勝負

2018-03-04 18:31中央社 台北4日電

民主進步黨嘉義縣長、台南市長與高雄市長提名初選將於5日到7日辦理電話民意調查，以決定提名人選；若一切順利，民調隔天統計結果出爐後定勝負，14日中執會公告提名名單。

民進黨台南市長提名初選有6人角逐，包括民進黨籍立法委員葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左與前民進黨副秘書長李俊毅。

高雄市長提名初選共4人問鼎，包括民進黨籍立委陳其邁、管碧玲、林岱樺及趙天麟。

嘉義縣長提名初選有2人競爭，分別是嘉義縣議會議長張明達和前行政院農業委員會副主任委員翁章梁。

民進黨初選電話民調是採「擇一日」舉行。民進黨中央將於5日到7日的每天上午先抽籤決定要對哪一縣市民調，並依抽籤結果，當晚對抽中的縣市電話民調。

民進黨組織推廣部主任李政毅指出，民調最晚不超過晚間10時30分，如果10時30分無法完成預定訪問的數量，就要隔天再做。

黨中央規劃電話民調完成後，立即封存民調資料並交民進黨民調中心，隔日由黨中央和民調縣市的全部參選人共同見證民調結果。民調結果出爐後，黨中央會對外公布，過程和細節都非常公正。

如果一切順利，民進黨嘉義縣長、台南市長與高雄市長提名初選可望於民調隔天統計結果出爐後定勝負，14日民進黨中央執行委員會公告提名名單。（編輯：李淑華）

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