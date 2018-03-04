獨／選台北市長？ 洪秀柱否認：這年紀應該拉拔年輕人

2018-03-04 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱昨被傳出受藍營基層力拱，盼他參選台北市長；洪秀柱今受訪時表示，「拉拔才是我們這年紀人該做的」。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 國民黨前主席洪秀柱昨被傳出受藍營基層力拱，盼他參選台北市長；洪秀柱今受訪時表示，自己到目前為止沒有此生涯規畫，並說「我們現在最重要的是支持年輕一代接班、上舞台」，「拉拔才是我們這年紀人該做的」。

國民黨中評委何溢誠昨透露，藍營基層力拱洪秀柱出來選台北市長，農曆年前到現在，他已經和洪秀柱面談多次，並感受到洪對此事的接受度愈來愈高。

洪秀柱今出席位於永和的印尼歸僑協會新春團拜春酒，記者詢問他何溢誠昨的透露，洪秀柱不禁笑出，馬上表示「我們現在最重要的是支持年輕一代來接班，上舞台」，也明說「自己到目前為止沒有這樣的生涯規畫」。

洪秀柱說，國民黨人才濟濟，應多幫忙年輕一代，更說目前角色就是多拉拔年輕人，「拉拔年輕人是我們這個年紀的人應該做的事情」。洪秀柱也說，被推出來選北市，很感謝這麼多基層朋友再三再四肯定、支持。

洪秀柱在致詞時也說，日前在「為繆德生上校祈福晚會」就說過，國民黨要好好檢討，為何淪落至此，支持者為何要含淚投票，看不到青壯一代出頭機會。更說媒體見縫插針，說他這樣批評是不是意有所指，洪笑說「開玩笑」，這是黨的事，不是一個人的責任。