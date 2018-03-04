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侯友宜：愛國不用老是掛在嘴巴上

2018-03-04 13:41聯合報 記者祁容玉╱即時報導

侯友宜日前請辭新北巿副巿長參選下屆新北市長，預計明天領表登記，投入國民黨內初選，今天他參加三重後備憲兵會員大會及新春團拜活動時表示，愛國不用老是掛在嘴巴，不是把國旗拿在手裡就叫愛國，後憲兄弟姊妹一生為國家、社會、人民做事的理念，就是愛國家的表現。

侯友宜說，民國65年他當警察時到北部第一個報到地點就是泰山的憲兵訓練中心，當時警察都由憲訓代訓，當時穿著紅短褲、打赤膊訓練、一個月不准離營，「被操到快要死掉」，民國69年他又回到憲兵訓練學校，因此他當然也是後憲，後憲都是他的兄弟姊妹。

侯友宜說，憲兵終身為國家社會安寧付出，就是愛國家的表現，愛國不用老是掛在嘴巴、不是把國旗拿在手裡就叫愛國，軍警人員用一輩子、用生命為國家奉獻，比拿國旗更有意義。

侯友宜受訪時也透露，明天他就會領表登記，將跟幾個年輕朋友到國民黨新北市黨部，把手續辦完就好，媒體追問有無特別看時辰，侯友宜表示「不需要吧」，他認為既然要做就早點去做，明天把表領一領，就趕快登記。

媒體也問到侯友宜宣布參選後，很多市議員參選人都緊跟著他，侯友宜說，他希望理念一樣的人，大家一起來，為新北市而努力。如果大家加成起來的話力量就會更大，新北市就會有改變得更好的機會。

侯友宜今天他參加三重後備憲兵會員大會及新春團拜活動時表示，愛國不用老是掛在嘴巴，...
侯友宜今天他參加三重後備憲兵會員大會及新春團拜活動時表示，愛國不用老是掛在嘴巴，不是把國旗拿在手裡就叫愛國。記者祁容玉／攝影
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侯友宜今天他參加三重後備憲兵會員大會及新春團拜活動時表示，愛國不用老是掛在嘴巴，...
侯友宜今天他參加三重後備憲兵會員大會及新春團拜活動時表示，愛國不用老是掛在嘴巴，不是把國旗拿在手裡就叫愛國。記者祁容玉／攝影
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侯友宜憲兵
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