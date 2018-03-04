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傳基層拱洪秀柱選北市長 姚文智：熱烈歡迎

2018-03-04 12:11聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨立委姚文智。圖／姚文智辦公室提供
民進黨立委姚文智。圖／姚文智辦公室提供
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民進黨立委姚文智宣布參選台北市長後動作頻頻，今日(4日)上午至華山藝文中心欣賞展覽，會後接受媒體訪問，有媒體問，國民黨基層疑似要拱前國民黨主席洪秀柱出來選台北市長，對此，姚文智說，「真的非常歡迎」。

姚文智說，洪秀柱若要參選台北市長，真的非常歡迎，萬船齊發一起決戰光明頂，國民黨和民進黨組棒球隊，進行直球對決。話鋒一轉，姚文智說，大家要把台北市發展方向講出來，檢驗這個人就是看他們對這個城市有沒有想法，現任市長已經不知道要把這個城市帶去哪裡，未來這麼多人參選，有沒有想過這個城市的發展策略，不是只有大家點名、起哄，幾天以後煙消雲散，這樣沒有意思。

姚文智說，要參選市長就大大方方、光明磊落、講出你的看法，在整個都市的發展方向上，共同來辯論，若洪秀柱要參選，當然歡迎，但過去從未聽過洪對北市有什麼想法，也沒有在北市參選過，應該要聽聽洪的說法 再來看看一起對話。

有媒體問，國民黨內前台北市副市長邱文祥，今日下午有可能宣布參選北市長。姚文智說，歡迎，本來大家想的是三足鼎立、五路齊發，現在萬箭齊發也沒關係，大家一起來。

前台南縣長蘇煥智宣布退出民進黨參選台北市長，傳言他因不滿民進黨對台北市長柯文哲處理方式，同時也不滿民進黨中央。對此姚文智說，有沒有不滿 應該要問蘇，民進黨遇到這情勢 應該要趕快確立黨內提名機制，這機制已經刻不如緩，不太可能變成高層指定，而這機制必須要內部協調出一個相當的程序需要互相對話辯論，並由民調來協助。這機制在蘇縣長退黨參選之後，已經沒辦法推辭，應該要加速討論整合出大家共同接受的方向，趕快推出民進黨候選人。

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