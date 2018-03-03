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看2018選舉 王金平：大氛圍對在野黨有利

2018-03-03 22:51聯合報 記者鄭媁╱即時報導

藍綠備戰2018選舉。立法院前院長王金平今晚接受「老謝看世界」節目專訪時表示，民進黨4年前獲利非常多，現在施政狀況大概也為人民有很多地方不能接受，因此，大氛圍上對在野黨有利，但仍要看候選人自身的條件及發揮狀況。

王金平表示， 目前可以看出，國民黨增加幾個縣市的可能性是有的，但外界觀察的主要指標還是在新北市，他也 希望要參與領表和初選的人都能理性、互相尊重，尊重黨內初選機制決定，沒贏的人也能盡力協助，大家團結一致。

立法院前院長王金平今晚接受電視專訪。翻攝自「老謝看世界」節目
立法院前院長王金平今晚接受電視專訪。翻攝自「老謝看世界」節目
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