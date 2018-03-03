看2018選舉 王金平：大氛圍對在野黨有利

2018-03-03 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



藍綠備戰2018選舉。立法院前院長王金平今晚接受「老謝看世界」節目專訪時表示，民進黨4年前獲利非常多，現在施政狀況大概也為人民有很多地方不能接受，因此，大氛圍上對在野黨有利，但仍要看候選人自身的條件及發揮狀況。