蘇煥智退黨參選北市長 民進黨：尊重

2018-03-03 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前台南縣長蘇煥智今天宣布參選台北市長，並退出加入27年的民進黨。他批評民進黨政府上任後對於台灣當前經濟困局及少子化、高齡化、貧窮化等問題沒有提出具體有效的對策。對此民進黨中央保持低調，黨發言人鄭朝方僅表示，「尊重，沒有評論。」