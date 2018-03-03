姚文智：盼挽留蘇煥智 共同努力到最後一刻

2018-03-03 12:20 中央社 台北3日電



前台南縣長蘇煥智今天宣布退出民主進步黨，投入台北市長選戰。民進黨立委姚文智今天說，盼有機會挽留蘇煥智，共同努力到最後一刻；民進黨對首都責任無法迴避，要自提候選人。

蘇煥智上午在台大校友會館舉行記者會，發表「台灣不能再等待」聲明，宣布退出參加27年的民進黨，投入年底台北市長選戰。目前民進黨內則有前副總統呂秀蓮、姚文智表態參選台北市長。

姚文智上午受訪時表示，蘇煥智真的是他很敬重的前輩，蘇煥智對台灣局勢發展、經濟情勢也有獨到見解，他非常尊重蘇煥智，「期待他（蘇煥智）說要脫黨不是真的」，是不是還能共同努力，到最後一刻真的沒辦法再採取行動，希望有機會挽留蘇煥智。

他說，滿驚訝蘇煥智會脫黨參選，尊重蘇煥智，希望有機會能把蘇煥智拉回來，一方面民進黨團結的價值、理念能喚醒選民支持，這是共同要努力的方向。

姚文智說，民進黨帶領台灣民主發展，過程面臨各種挑戰，對於都市治理不能沒有看法，民進黨在首都要有候選人、政策，很高興蘇煥智提出改變台北的政策，是非常有誠意的候選人，希望首都選舉能把焦點拉到如何改變、治理台北，他個人有信心爭取到絕大多數市民支持。

姚文智表示，很確定民進黨全面執政後，對首都責任無法迴避，「就像命中註定一樣，要自己提名候選人」，不管能不能整合其他黨內同志，或者未來大家五路齊發，民進黨只要堅定價值、對城市發展看法更精確、努力，還是能在選舉勝出。

他說，民進黨下週起要進行縣市長、議員初選，這些結束之後還需要一些時間，之後才會協調台北市、新北市長人選，但蘇煥智宣布退黨參選會是變數，他會跟黨內找出面對的方法。（編輯：黃國倫）