蘇煥智退黨參選 李俊毅：他政治理想已超脫一般人

2018-03-03 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



曾任三屆立委、兩任台南縣長的蘇煥智，今天宣布退出民進黨投入台北市長選舉，昔日同志民進黨台南市長參選人李俊毅上午被問到看法，李俊毅說在擔任民進黨副祕書長時曾拜訪蘇煥智請益，感覺蘇煥智很理想化，對政治抱持的理念，已超脫一般政治人物。

蘇煥智宣布參選後，臉書不少台南鄉親留言為他加油，也有人自動北上相挺，蘇煥智在台南縣長任內，不少施政上的創舉令人津津樂道，其中影響台南最重大的南科特定區開發，最近剛升任的營建署長吳欣修當時擔任台南縣政府城鄉發展處長，以全國首創浮動分區規劃及委託民間辦理區段徵收開發，突破現有都市計畫與區段徵收法令限制，引進180億元民間投資南科特定區，是成功開發的首功。

另外，為了2008年台灣燈會，蘇煥智爭取台鐵局增設南科臨時車站，鋪設臨時鐵軌到燈會園區，也是一大創舉，後來以通勤需求，台鐵斥資億元打造南科車站，還開玩笑說「被台南縣騙了」，蘇煥智這個遠見，成功帶動南科陽光電城LM區住宅區的開發，以及奇美博物館也是他牽線完成，目前正在舉辦的台南國際蘭展，也是他任內有感於荷蘭是可怕的對手，要把台灣蘭業從一二級產業提昇到三四級產業，並設立蘭花生技園區。