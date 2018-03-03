親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
全台空品拉警報
反年改抗爭衝突
台灣旅行法通過
慈湖陵寢遭潑漆
蔬菜爆量價崩跌
政治
軍事
綜合

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

蘇煥智退黨參選 李俊毅：他政治理想已超脫一般人

2018-03-03 11:47聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

曾任三屆立委、兩任台南縣長的蘇煥智，今天宣布退出民進黨投入台北市長選舉，昔日同志民進黨台南市長參選人李俊毅上午被問到看法，李俊毅說在擔任民進黨副祕書長時曾拜訪蘇煥智請益，感覺蘇煥智很理想化，對政治抱持的理念，已超脫一般政治人物。

蘇煥智宣布參選後，臉書不少台南鄉親留言為他加油，也有人自動北上相挺，蘇煥智在台南縣長任內，不少施政上的創舉令人津津樂道，其中影響台南最重大的南科特定區開發，最近剛升任的營建署長吳欣修當時擔任台南縣政府城鄉發展處長，以全國首創浮動分區規劃及委託民間辦理區段徵收開發，突破現有都市計畫與區段徵收法令限制，引進180億元民間投資南科特定區，是成功開發的首功。

另外，為了2008年台灣燈會，蘇煥智爭取台鐵局增設南科臨時車站，鋪設臨時鐵軌到燈會園區，也是一大創舉，後來以通勤需求，台鐵斥資億元打造南科車站，還開玩笑說「被台南縣騙了」，蘇煥智這個遠見，成功帶動南科陽光電城LM區住宅區的開發，以及奇美博物館也是他牽線完成，目前正在舉辦的台南國際蘭展，也是他任內有感於荷蘭是可怕的對手，要把台灣蘭業從一二級產業提昇到三四級產業，並設立蘭花生技園區。

蘇煥智近年來雖無公職在身，但常針砭時政，對於時事有個人獨到的見解，尤其是對年改及水利會長官派等，都有別於黨的看法，他曾說過現在退休，好像對不起下一代，參選不是為個人政治位置，而是要為台灣未來再盡一分心力

前台南縣長蘇煥智宣布參選台北市長，不少台南鄉親在臉書為他加油打氣。記者吳淑玲／翻...
前台南縣長蘇煥智宣布參選台北市長，不少台南鄉親在臉書為他加油打氣。記者吳淑玲／翻攝
分享

蘇煥智民進黨台灣燈會
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

朱立倫三度勸退？周錫瑋：當初沒我你能選嗎

2018-03-03 13:00

挖走朱立倫人馬？侯友宜：我的團隊多是年輕朋友

2018-03-03 11:26

批小英背離創黨初衷 蘇煥智退黨選台北市長

2018-03-03 10:01

挖走朱人馬？侯友宜：我的團隊多是年輕朋友

2018-03-03 13:08

批蔡背離創黨初衷 蘇煥智退黨參選台北市長

2018-03-03 13:08

李俊毅再咬簡訊 南市府：與市府無關

2018-03-03 13:08

民進黨初選下重手黑函漫天飛 選後如何手牽手？

2018-03-03 13:08

鍾小平下戰帖一日雙塔 柯P：去花4個月訓練

2018-03-03 11:47

影／李俊毅續咬簡訊 民進黨台南市長初選延燒市府

2018-03-03 11:28

蘇煥智退黨參選 柯文哲：參選不意外但脫黨奇怪

2018-03-03 11:24

蘇煥智退黨參選 丁守中：基層反彈冰山一角

2018-03-03 11:17

民進黨北市長初選 呂秀蓮：黨不應強制決定

2018-03-03 11:06

宣布退黨參選 蘇煥智：柯文哲政績平平

2018-03-03 11:05

新北政務官辭職輔選侯友宜 周錫瑋籲辦初選辯論

2018-03-03 00:03

蘇煥智 不排除脫黨選北市長

2018-03-03 00:03

挺涂醒哲 蔡英文：不能讓我漏氣

2018-03-02 23:13

台南市府簡訊挺黃偉哲？ 議員：我發的

2018-03-02 22:55

新北議員 藍綠統統提名36席

2018-03-02 22:53

賴清德首度表態 年底不選雙北市長

2018-03-02 20:06

謝政達請辭新北勞工局 陪侯友宜打選戰

2018-03-02 18:56

將宣布參選台北市長 蘇煥智：台灣不能再等

2018-03-02 17:13

新北市長黨內初選公告 藍營：有要贏的壓力

2018-03-02 14:43

國民黨新北市長初選 吹號角

2018-03-02 14:13

區公所臉書貼文不妥又刪 盧秀燕:別為林巿長輔選

2018-03-02 13:26

區公所批政見走老路 盧秀燕：林佳龍公器私用不道德

2018-03-02 13:24

明宣布參選台北市長？ 蘇煥智：Yes！

2018-03-02 13:19

蘇煥智要選台北市長 民進黨市黨部主委:不知他要選

2018-03-02 12:49

脫黨參選？周錫瑋：我能打敗侯友宜

2018-03-02 12:35

蘇煥智確定明宣布參選台北市長

2018-03-02 11:48

侯友宜没來野柳跳水 朱立倫：祝他鵬程萬里

2018-03-02 11:27

藍營新北選戰潑綠漆 游梓翔：最後只會打傷自己

2018-03-02 11:05

選戰號角響起 國民黨新北初選今起登記領表

2018-03-02 10:52

素人對上辯才 侯友宜藏了秘密武器應戰周錫瑋

2018-03-02 09:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

雲翠大樓拆光鋪平照曝光 網友慟：多少人的家沒了

2018-03-02 16:34

美通過台灣旅行法 孫大千預警：天下無白吃的午餐

2018-03-02 20:42

馬英九搭台鐵拚觀光 花蓮2日遊行程曝光

2018-03-03 10:06

慈湖潑漆事件 蔡丁貴願負政治道義法律責任

2018-03-02 16:57

批小英背離創黨初衷 蘇煥智退黨選台北市長

2018-03-03 10:01

星雲大師鼓勵馬英九「多出來走走為國家服務」

2018-03-02 15:20

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

2018-03-03 12:59

震後遊花蓮 馬英九：災後重建需要的還有人潮

2018-03-03 10:53

辜嚴倬雲籲：婦聯會資產 應可全數轉歸國庫所有

2018-03-02 14:38

蔣介石靈柩遭潑漆 不滿群眾赴自由台灣黨抗議

2018-03-02 16:58

回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31

要去蔣又要觀光財 兩蔣陵寢該何去何從？

2018-03-03 08:00

新北政務官辭職輔選侯友宜 周錫瑋籲辦初選辯論

2018-03-03 00:03

反年改團體為繆德生祈福 洪秀柱砲口向內要國民黨反省

2018-03-02 22:38

立院外綁滿祈福黃絲帶 洪秀柱：祈求上天懲罰無良政府

2018-03-02 23:03

吳敦義、洪秀柱同台祈福 群眾反應兩樣情

2018-03-02 21:16

影╱霧鎖基隆 基隆港今年首封港郵輪不能出港

2018-03-03 08:20

休市3天擺爛蔬果？年後菜價崩跌 北市槓農委會

2018-03-03 00:03

馬英九訪佛光山 星雲勉為國服務

2018-03-02 23:28

辜嚴倬雲呼籲：婦聯會全數資產歸國庫

2018-03-03 00:03

軍人年改案堅持3月送立院 吳斯懷：國安危機恐成真

2018-03-03 11:39

賴揆：軍公教年改 7月上路不變

2018-03-03 00:03

軍人年改未溝通？年金辦：溝通密度高 已善盡對話責任

2018-03-02 20:07

「蔣陵」易攻難守 破壞者恐更易得逞

2018-03-02 16:54

朱立倫三度勸退？周錫瑋：當初沒我你能選嗎

2018-03-03 13:00

台旅法通過恐遭打壓？賴揆：台美交往不在乎中國意見

2018-03-02 18:46

辜嚴籲資產歸國庫 雷倩：與過去主張不一致

2018-03-02 18:55

呼應辜嚴倬雲 潘維剛籲婦聯會385億財產回歸軍用

2018-03-02 17:08

將宣布參選台北市長 蘇煥智：台灣不能再等

2018-03-02 17:13

空品拉警報！基隆到台南一片紅害 持續至5日

2018-03-03 10:57

八百壯士祈福晚會 點蠟燭呼喊：繆德生好起來！

2018-03-02 21:18

搶地盤生死戰 台美「傑利蠑螈」誰最暗黑

2018-03-02 16:59

台灣旅行法 美媒：川普將在未來幾天簽署

2018-03-03 09:10

注意空汙！西部紅害 高屏空氣品質還比較好

2018-03-03 09:42

謝政達請辭新北勞工局 陪侯友宜打選戰

2018-03-02 18:56

看到蔡英文臉書分享228類戲劇 鍾沛君：就知選舉到了

2018-03-02 17:28

反年改團體為繆德生祈福 嗆吳敦義挺洪秀柱

2018-03-03 11:14

辜嚴倬雲聲明 盼婦聯會全部資產回國庫

2018-03-02 14:44

蘇煥智退黨參選 柯文哲：參選不意外但脫黨奇怪

2018-03-03 11:24

蘇煥智退黨參選 李俊毅：他政治理想已超脫一般人

2018-03-03 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top