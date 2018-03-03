影／李俊毅續咬簡訊 民進黨台南市長初選延燒市府

2018-03-03 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



民進黨台南市長初選進入最後倒數，參選人李俊毅今再開記者會，續咬簡訊事件，對於市議員呂維胤表明是簡訊發送者，簡訊資料庫是從賴清德擔任立委就成立，市府也認定是「市長室的簡訊資料庫」，因有人號碼輸入電話簿註明是台南市政府，才會衍生誤會，但李俊毅認為市府仍在模糊事件，重要是這支電話是不是公務電話，市府有無付費買單。

市議員呂維胤以簡訊發出陳菊支持黃偉哲的影片，因有人的簡訊出現發訊者是台南市政府簡訊，引起軒然大波 ，呂維胤解釋是因簡訊資料庫是從賴清德擔任立委就成立，後來在市長任內，也透過這支電話發出拜年簡訊，之前最後一通是賴清德出任行政院長後感謝支持者，再來就是挺黃的簡訊。

李俊毅表示，對次簡訊事件的說明，他認為不論是呂維胤或市府都故意避重就輕，要了解的是賴清德已離開市長職務，這支電話是否仍由市府公務費用支出，否則就淪為以前批評國民黨黨政不分，這是堅持民進黨價值，不要讓民主走倒退路。