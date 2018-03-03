挖走朱立倫人馬？侯友宜：我的團隊多是年輕朋友

2018-03-03 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市副市長侯友宜請辭參選新北市長隔天，新北市勞工局長謝政達、顧問宋自強，也都辭職投入侯團隊，侯友宜今天到永和保福宮為擲筊比賽開擲，受訪時強調，他的團隊多是熱衷公共事務的年輕朋友，市府的幹部絕大部分都留在市府團隊裡面，絕對不會影響市府運作。

侯友宜宣布辭職參選後，首個公開行程選擇到選民結構偏藍的永和地區，參加保福宮活動，媒體追問為何選擇保福宮、以及心情與過去當副市長時參拜有何不同？侯友宜說，他都用同樣的心情、以虔誠的心希望保生大帝保佑國家風調雨順、市民平安健康。

由於昨天新北市勞工局長謝政達、顧問宋自強都辭職投入侯團隊，其餘市府局處首長是否會再變動，也成外界焦點，媒體問侯友宜都挖走新北市長朱立倫的人馬跟大將，朱立倫要怎麼辦？侯友宜則澄清，加入他團隊的，比較多都是熱衷公共事務的年輕朋友。

侯友宜說，他只有帶走幾個年輕朋友，幾名其餘市府幹部，絕大部分都留在市府團隊裡面，只有1名局處首長過來，絕對不會影響市府運作。侯友宜也說，謝政達是勞工局長，了解勞工的辛苦、也對基層弱勢非常關心，他希望謝政達來協助，讓他更了解民間疾苦，然後把事情做好。