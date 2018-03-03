親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
全台空品拉警報
反年改抗爭衝突
台灣旅行法通過
慈湖陵寢遭潑漆
蔬菜爆量價崩跌
政治
軍事
綜合

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

挖走朱立倫人馬？侯友宜：我的團隊多是年輕朋友

2018-03-03 11:26聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市副市長侯友宜請辭參選新北市長隔天，新北市勞工局長謝政達、顧問宋自強，也都辭職投入侯團隊，侯友宜今天到永和保福宮為擲筊比賽開擲，受訪時強調，他的團隊多是熱衷公共事務的年輕朋友，市府的幹部絕大部分都留在市府團隊裡面，絕對不會影響市府運作。

侯友宜宣布辭職參選後，首個公開行程選擇到選民結構偏藍的永和地區，參加保福宮活動，媒體追問為何選擇保福宮、以及心情與過去當副市長時參拜有何不同？侯友宜說，他都用同樣的心情、以虔誠的心希望保生大帝保佑國家風調雨順、市民平安健康。

由於昨天新北市勞工局長謝政達、顧問宋自強都辭職投入侯團隊，其餘市府局處首長是否會再變動，也成外界焦點，媒體問侯友宜都挖走新北市長朱立倫的人馬跟大將，朱立倫要怎麼辦？侯友宜則澄清，加入他團隊的，比較多都是熱衷公共事務的年輕朋友。

侯友宜說，他只有帶走幾個年輕朋友，幾名其餘市府幹部，絕大部分都留在市府團隊裡面，只有1名局處首長過來，絕對不會影響市府運作。侯友宜也說，謝政達是勞工局長，了解勞工的辛苦、也對基層弱勢非常關心，他希望謝政達來協助，讓他更了解民間疾苦，然後把事情做好。

而黨內初選對手、前北縣長周錫瑋不斷要求初選要辦辯論，侯友宜重申，一切按照黨的機制來走，遊戲規則定了，就照遊戲規則來走。

新北市勞工局長謝政達、顧問宋自強昨辭職投入侯友宜團隊，侯友宜（左三）今強調，他的...
新北市勞工局長謝政達、顧問宋自強昨辭職投入侯友宜團隊，侯友宜（左三）今強調，他的團隊多是熱衷公共事務的年輕朋友，市府幹部絕大部分都留在市府團隊，絕對不會影響市府運作。記者祁容玉／攝影
分享
新北市勞工局長謝政達、顧問宋自強昨辭職投入侯友宜團隊，侯友宜今強調，他的團隊多是...
新北市勞工局長謝政達、顧問宋自強昨辭職投入侯友宜團隊，侯友宜今強調，他的團隊多是熱衷公共事務的年輕朋友，市府幹部絕大部分都留在市府團隊，絕對不會影響市府運作。記者祁容玉／攝影
分享

侯友宜勞工局2018新北市長選舉
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

朱立倫三度勸退？周錫瑋：當初沒我你能選嗎

2018-03-03 13:00

批小英背離創黨初衷 蘇煥智退黨選台北市長

2018-03-03 10:01

挖走朱人馬？侯友宜：我的團隊多是年輕朋友

2018-03-03 13:08

批蔡背離創黨初衷 蘇煥智退黨參選台北市長

2018-03-03 13:08

李俊毅再咬簡訊 南市府：與市府無關

2018-03-03 13:08

民進黨初選下重手黑函漫天飛 選後如何手牽手？

2018-03-03 13:08

鍾小平下戰帖一日雙塔 柯P：去花4個月訓練

2018-03-03 11:47

蘇煥智退黨參選 李俊毅：他政治理想已超脫一般人

2018-03-03 11:47

影／李俊毅續咬簡訊 民進黨台南市長初選延燒市府

2018-03-03 11:28

蘇煥智退黨參選 柯文哲：參選不意外但脫黨奇怪

2018-03-03 11:24

蘇煥智退黨參選 丁守中：基層反彈冰山一角

2018-03-03 11:17

民進黨北市長初選 呂秀蓮：黨不應強制決定

2018-03-03 11:06

宣布退黨參選 蘇煥智：柯文哲政績平平

2018-03-03 11:05

新北政務官辭職輔選侯友宜 周錫瑋籲辦初選辯論

2018-03-03 00:03

蘇煥智 不排除脫黨選北市長

2018-03-03 00:03

挺涂醒哲 蔡英文：不能讓我漏氣

2018-03-02 23:13

台南市府簡訊挺黃偉哲？ 議員：我發的

2018-03-02 22:55

新北議員 藍綠統統提名36席

2018-03-02 22:53

賴清德首度表態 年底不選雙北市長

2018-03-02 20:06

謝政達請辭新北勞工局 陪侯友宜打選戰

2018-03-02 18:56

將宣布參選台北市長 蘇煥智：台灣不能再等

2018-03-02 17:13

新北市長黨內初選公告 藍營：有要贏的壓力

2018-03-02 14:43

國民黨新北市長初選 吹號角

2018-03-02 14:13

區公所臉書貼文不妥又刪 盧秀燕:別為林巿長輔選

2018-03-02 13:26

區公所批政見走老路 盧秀燕：林佳龍公器私用不道德

2018-03-02 13:24

明宣布參選台北市長？ 蘇煥智：Yes！

2018-03-02 13:19

蘇煥智要選台北市長 民進黨市黨部主委:不知他要選

2018-03-02 12:49

脫黨參選？周錫瑋：我能打敗侯友宜

2018-03-02 12:35

蘇煥智確定明宣布參選台北市長

2018-03-02 11:48

侯友宜没來野柳跳水 朱立倫：祝他鵬程萬里

2018-03-02 11:27

藍營新北選戰潑綠漆 游梓翔：最後只會打傷自己

2018-03-02 11:05

選戰號角響起 國民黨新北初選今起登記領表

2018-03-02 10:52

素人對上辯才 侯友宜藏了秘密武器應戰周錫瑋

2018-03-02 09:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

雲翠大樓拆光鋪平照曝光 網友慟：多少人的家沒了

2018-03-02 16:34

美通過台灣旅行法 孫大千預警：天下無白吃的午餐

2018-03-02 20:42

馬英九搭台鐵拚觀光 花蓮2日遊行程曝光

2018-03-03 10:06

慈湖潑漆事件 蔡丁貴願負政治道義法律責任

2018-03-02 16:57

批小英背離創黨初衷 蘇煥智退黨選台北市長

2018-03-03 10:01

星雲大師鼓勵馬英九「多出來走走為國家服務」

2018-03-02 15:20

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

2018-03-03 12:59

震後遊花蓮 馬英九：災後重建需要的還有人潮

2018-03-03 10:53

辜嚴倬雲籲：婦聯會資產 應可全數轉歸國庫所有

2018-03-02 14:38

蔣介石靈柩遭潑漆 不滿群眾赴自由台灣黨抗議

2018-03-02 16:58

回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31

要去蔣又要觀光財 兩蔣陵寢該何去何從？

2018-03-03 08:00

新北政務官辭職輔選侯友宜 周錫瑋籲辦初選辯論

2018-03-03 00:03

反年改團體為繆德生祈福 洪秀柱砲口向內要國民黨反省

2018-03-02 22:38

立院外綁滿祈福黃絲帶 洪秀柱：祈求上天懲罰無良政府

2018-03-02 23:03

吳敦義、洪秀柱同台祈福 群眾反應兩樣情

2018-03-02 21:16

影╱霧鎖基隆 基隆港今年首封港郵輪不能出港

2018-03-03 08:20

休市3天擺爛蔬果？年後菜價崩跌 北市槓農委會

2018-03-03 00:03

馬英九訪佛光山 星雲勉為國服務

2018-03-02 23:28

辜嚴倬雲呼籲：婦聯會全數資產歸國庫

2018-03-03 00:03

軍人年改案堅持3月送立院 吳斯懷：國安危機恐成真

2018-03-03 11:39

賴揆：軍公教年改 7月上路不變

2018-03-03 00:03

軍人年改未溝通？年金辦：溝通密度高 已善盡對話責任

2018-03-02 20:07

「蔣陵」易攻難守 破壞者恐更易得逞

2018-03-02 16:54

朱立倫三度勸退？周錫瑋：當初沒我你能選嗎

2018-03-03 13:00

台旅法通過恐遭打壓？賴揆：台美交往不在乎中國意見

2018-03-02 18:46

辜嚴籲資產歸國庫 雷倩：與過去主張不一致

2018-03-02 18:55

呼應辜嚴倬雲 潘維剛籲婦聯會385億財產回歸軍用

2018-03-02 17:08

將宣布參選台北市長 蘇煥智：台灣不能再等

2018-03-02 17:13

空品拉警報！基隆到台南一片紅害 持續至5日

2018-03-03 10:57

八百壯士祈福晚會 點蠟燭呼喊：繆德生好起來！

2018-03-02 21:18

搶地盤生死戰 台美「傑利蠑螈」誰最暗黑

2018-03-02 16:59

台灣旅行法 美媒：川普將在未來幾天簽署

2018-03-03 09:10

注意空汙！西部紅害 高屏空氣品質還比較好

2018-03-03 09:42

謝政達請辭新北勞工局 陪侯友宜打選戰

2018-03-02 18:56

看到蔡英文臉書分享228類戲劇 鍾沛君：就知選舉到了

2018-03-02 17:28

反年改團體為繆德生祈福 嗆吳敦義挺洪秀柱

2018-03-03 11:14

辜嚴倬雲聲明 盼婦聯會全部資產回國庫

2018-03-02 14:44

蘇煥智退黨參選 柯文哲：參選不意外但脫黨奇怪

2018-03-03 11:24

蘇煥智退黨參選 李俊毅：他政治理想已超脫一般人

2018-03-03 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top