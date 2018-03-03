蘇煥智退黨參選 柯文哲：參選不意外但脫黨奇怪

2018-03-03 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



民進黨前台南縣長蘇煥智今上午宣布退黨參選台北市長選舉，挑戰尋求連任的柯文哲。面對諸多對手跳進來選，柯文哲說「市場決定一切」，產品不弄好，整天想把對手幹掉也沒用，媒體追問他自己是不是好產品？柯說，「我倒覺得這個產品愈來愈好」。

蘇煥智上午在台大校友會館舉行記者會，發表「台灣不能再等待」聲明，宣布退黨並參與今年台北市長選舉。

柯文哲上午則參加萬華區新和國小校舍改建動土典禮，會後受訪，對蘇煥智的決定表示，「宣布參選是不意外」，但脫黨他覺得奇怪。

僅管柯文哲目前民調領先，且北市是綠營艱困選區，但仍很多人跳進來選，要和柯對決。對此柯文哲說，市場決定一切，產品自己要弄好，產品不弄好每天要想把對手幹掉也沒用。媒體追問「那你覺得你這個產品有弄好嗎？」柯答，「我倒覺得這個產品愈來愈好。」

之前綠營評估，蘇煥智脫黨參選會瓜分柯文哲10至15%的票源，柯說「不曉得」；但會不會對此再評估？柯說好的選舉就是不用選舉，最好的評估就是不用評估，每天做好自己的事情就好。

至於有評論說，民進黨第三條路就是跟無黨籍再結盟，柯文哲對此認為，每一個政黨都有各自打算，他們也是一直在想有沒有突破的辦法，以不變應萬變，這才想通，做好自己的事就好。