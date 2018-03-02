賴清德首度表態 年底不選雙北市長

2018-03-02 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



賴清德首度表態，年底不選雙北市長。記者余承翰／攝影 分享 facebook

民進黨雙北市長人選至今難產，台北市與現任市長柯文哲的關係也未明，基層仍殷殷期盼如行政院長賴清德這般「最強人選」擔任領頭羊。不過賴清德今天在立法院接受總質詢時首度表態，強調自己不會參選雙北市選舉。

國民黨立委曾銘宗今天問賴清德，年底時是否會投入台北市或新北市的選舉？賴清德一邊呵呵笑一邊回覆：「你先跟我講你會不會參加？」接著曾銘宗說：「我不會參加，你會不會參加？」接著賴清德又笑說：「我也不會參加，你是怕我參加嗎？」

隨後曾銘宗表示，「我不怕。」並追問賴清德是否會參選？此時賴清德才正式表示，「我不會參選。」