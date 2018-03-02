親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法通過
慈湖陵寢遭潑漆
選區重劃吵不休
反年改抗爭衝突
衛生紙搶購熱潮
蔬菜爆量價崩跌
政治
軍事
綜合

賴清德首度表態 年底不選雙北市長

2018-03-02 20:06聯合報 記者丘采薇╱即時報導

賴清德首度表態，年底不選雙北市長。記者余承翰／攝影
賴清德首度表態，年底不選雙北市長。記者余承翰／攝影
分享

民進黨雙北市長人選至今難產，台北市與現任市長柯文哲的關係也未明，基層仍殷殷期盼如行政院長賴清德這般「最強人選」擔任領頭羊。不過賴清德今天在立法院接受總質詢時首度表態，強調自己不會參選雙北市選舉

國民黨立委曾銘宗今天問賴清德，年底時是否會投入台北市或新北市的選舉？賴清德一邊呵呵笑一邊回覆：「你先跟我講你會不會參加？」接著曾銘宗說：「我不會參加，你會不會參加？」接著賴清德又笑說：「我也不會參加，你是怕我參加嗎？」

隨後曾銘宗表示，「我不怕。」並追問賴清德是否會參選？此時賴清德才正式表示，「我不會參選。」

賴清德選舉民進黨
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

新北政務官 辭職輔選侯友宜

2018-03-03 00:03

蘇煥智 不排除脫黨選北市長

2018-03-03 00:03

挺涂醒哲 蔡英文：不能讓我漏氣

2018-03-02 23:13

台南市府簡訊挺黃偉哲？ 議員：我發的

2018-03-02 22:55

新北議員 藍綠統統提名36席

2018-03-02 22:53

謝政達請辭新北勞工局 陪侯友宜打選戰

2018-03-02 18:56

將宣布參選台北市長 蘇煥智：台灣不能再等

2018-03-02 17:13

新北市長黨內初選公告 藍營：有要贏的壓力

2018-03-02 14:43

國民黨新北市長初選 吹號角

2018-03-02 14:13

區公所臉書貼文不妥又刪 盧秀燕:別為林巿長輔選

2018-03-02 13:26

區公所批政見走老路 盧秀燕：林佳龍公器私用不道德

2018-03-02 13:24

明宣布參選台北市長？ 蘇煥智：Yes！

2018-03-02 13:19

蘇煥智要選台北市長 民進黨市黨部主委:不知他要選

2018-03-02 12:49

脫黨參選？周錫瑋：我能打敗侯友宜

2018-03-02 12:35

蘇煥智確定明宣布參選台北市長

2018-03-02 11:48

侯友宜没來野柳跳水 朱立倫：祝他鵬程萬里

2018-03-02 11:27

藍營新北選戰潑綠漆 游梓翔：最後只會打傷自己

2018-03-02 11:05

選戰號角響起 國民黨新北初選今起登記領表

2018-03-02 10:52

素人對上辯才 侯友宜藏了秘密武器應戰周錫瑋

2018-03-02 09:00

雙北市長提名綠最後處理 蘇貞昌不會不管新北 　

2018-03-02 00:28

回顧歷史慘痛教訓 藍營分裂新北必敗

2018-03-02 00:24

侯友宜：做對的事不分顏色 周錫瑋：我一步都不讓

2018-03-02 00:17

國民黨2強之爭 新北市長若失守…6都恐崩盤

2018-03-02 00:11

涂醒哲、蕭淑麗和樂同台 暗中較勁

2018-03-01 23:50

文官中立？台中區公所臉書批盧秀燕撒錢 為林佳龍助選

2018-03-01 22:59

中市議員民進黨初選 新人槓上老將

2018-03-01 22:58

兩屆任滿 彰化縣鄉鎮市長謀出路

2018-03-01 22:55

侯友宜辭官參選 泛綠揚言收復新北

2018-03-01 22:39

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

槓上蔡英文！美魔女羅霈穎籲連署「要她閉嘴」

2018-03-02 11:20

雲翠大樓拆光鋪平照曝光 網友慟：多少人的家沒了

2018-03-02 16:34

國軍無懼「衛生紙之亂」 因有獨家「安屎」用品

2018-03-02 08:00

素人對上辯才 侯友宜藏了秘密武器應戰周錫瑋

2018-03-02 09:00

葉宜津說不要學ㄅㄆㄇㄈ 朱學恒：以為要當教育部長？

2018-03-02 13:37

蔣公銅像被蓋帆布 藍議員闖基市警局全掀了

2018-03-02 12:36

蘇煥智確定明宣布參選台北市長

2018-03-02 11:48

慈湖潑漆事件 蔡丁貴願負政治道義法律責任

2018-03-02 16:57

辜嚴倬雲籲：婦聯會資產 應可全數轉歸國庫所有

2018-03-02 14:38

星雲大師鼓勵馬英九「多出來走走為國家服務」

2018-03-02 15:20

美通過台灣旅行法 孫大千預警：天下無白吃的午餐

2018-03-02 20:42

「永懷領袖」基座長出石獅子 蔣公銅像被砍頭後變這樣

2018-03-02 13:07

包正豪諷周錫瑋「蠢人」：演戲都演不好

2018-03-02 11:39

蔣介石靈柩遭潑漆 不滿群眾赴自由台灣黨抗議

2018-03-02 16:58

回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31

為善低調 阿部寬昨私訪駐日代表處捐款

2018-03-02 10:12

陳芳明：不要譴責潑漆的人 移走靈柩才符合公平正義

2018-03-02 12:33

藍營新北選戰潑綠漆 游梓翔：最後只會打傷自己

2018-03-02 11:05

影／軍校鼓號對戰起手式竟一模一樣？原來兩者一脈相承　

2018-03-02 12:22

羅智強：不感念老蔣建設台灣功勞 最起碼尊重死者為大

2018-03-02 07:44

【重磅快評】別說糖衣砲彈了 台灣連統戰都不會

2018-03-02 10:30

台灣旅行法 徐世榮解讀：似重回二戰後託管地的概念

2018-03-02 07:37

反年改團體為繆德生祈福 洪秀柱砲口向內要國民黨反省

2018-03-02 22:38

慈湖潑漆事件 黃智賢：台獨狂歡派對樂不可支

2018-03-02 09:39

脫黨參選？周錫瑋：我能打敗侯友宜

2018-03-02 12:35

吳敦義、洪秀柱同台祈福 群眾反應兩樣情

2018-03-02 21:16

退軍衝立院給蘇嘉全陳情書 內容全方位開罵蔡英文

2018-03-02 08:56

蘇起：習近平對台有特別的壓力 越搞台獨越是找死路

2018-03-02 11:23

AIT新館將揭幕 國防部：駐館安全悉尊重美方規劃

2018-03-02 11:18

軍人年改樓地板 嚴德發：希望維護38990

2018-03-02 10:06

「蔣陵」易攻難守 破壞者恐更易得逞

2018-03-02 16:54

賴揆：軍人年改7月1日實施不變

2018-03-02 14:02

呼應辜嚴倬雲 潘維剛籲婦聯會385億財產回歸軍用

2018-03-02 17:08

軍人與公教年改7月1日同步實施？賴清德：目前沒改變

2018-03-02 12:03

美參院通過台旅法 高碩泰：正面但不能一廂情願

2018-03-02 11:59

辜嚴籲資產歸國庫 雷倩：與過去主張不一致

2018-03-02 18:55

蘇煥智要選台北市長 民進黨市黨部主委:不知他要選

2018-03-02 12:49

區公所批政見走老路 盧秀燕：林佳龍公器私用不道德

2018-03-02 13:24

看到蔡英文臉書分享228類戲劇 鍾沛君：就知選舉到了

2018-03-02 17:28

柯P不解民眾瘋搶衛生紙 李錫錕：落井下石

2018-03-02 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top