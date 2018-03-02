親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法通過
慈湖陵寢遭潑漆
選區重劃吵不休
反年改抗爭衝突
衛生紙搶購熱潮
蔬菜爆量價崩跌
政治
軍事
綜合

謝政達請辭新北勞工局 陪侯友宜打選戰

2018-03-02 18:56中央社 新北2日電

新北市勞工局長謝政達今天請辭，並接受侯友宜之邀一起打市長選戰。聯合報記者陳珮琦／...
新北市勞工局長謝政達今天請辭，並接受侯友宜之邀一起打市長選戰。聯合報記者陳珮琦／攝影
分享

新北市勞工局長謝政達今天請辭，並接受侯友宜之邀一起打市長選戰。謝政達受訪表示，他與侯友宜淵源始自健康幼稚園火燒車事件；而侯在處理八仙塵爆事件更讓他佩服。

曾任執業律師的謝政達，在民國81年5月15日的健康幼稚園火燒車事件中，擔任受害人家屬委任律師；侯友宜當時念幼稚園的兒子也在這次事故中罹難。謝政達下午來到市府記者室說明辭職原委，並透露這段兩人之間少為人知的淵源。

面對媒體問起對侯友宜的印象，以及為何願意辭職打這場選戰？謝政達提到侯友宜在處理104年6月27日八里的八仙樂園塵爆事件中所展現的團隊精神、執行力與魄力令他印象深刻。

謝政達說，農曆春節前侯友宜找他聊過，希望借重他在選務幫忙聯繫溝通的經驗，在新北市長選舉的初選與大選中幫忙。

謝政達為美國威斯康辛大學法律碩士，父親為前行政院勞工委員會主委、前行政院秘書長、前花蓮縣長謝深山。謝政達受訪說，父親86年參選台北縣長、94年花蓮縣長選舉時都曾幫忙選務。

中國國民黨新北市黨部今天公告展開市長選舉初選作業，侯友宜也將進駐板橋板新路的競選辦公室。面對人生第一場選舉，侯友宜早在春節前就積極向市府借將，除邀媒體人出身的夏樂祥等4位新聞連絡人加入團隊，有勞工團體互動經驗的謝政達加入，也讓團隊增加新戰力。

侯友宜請辭參選下屆新北市長獲准，新北市府下午發布新聞表示，侯的遺缺由財政局長呂衛青升任；財政局長由副局長黃細清升任。另外，謝政達請辭後，遺缺由勞工局副局長許秀能升任。

市府人事處副處長莫永榮表示，侯友宜與呂衛青的副市長宣誓與交接，以及新任新北市大眾捷運公司董事長陳建宇的宣誓布達，將在6日市政會議後由市長朱立倫主持。至於財政局、勞工局長交接，則在6日下午舉行。(編輯:孫承武)

侯友宜選舉
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

新北政務官 辭職輔選侯友宜

2018-03-03 00:03

蘇煥智 不排除脫黨選北市長

2018-03-03 00:03

挺涂醒哲 蔡英文：不能讓我漏氣

2018-03-02 23:13

台南市府簡訊挺黃偉哲？ 議員：我發的

2018-03-02 22:55

新北議員 藍綠統統提名36席

2018-03-02 22:53

賴清德首度表態 年底不選雙北市長

2018-03-02 20:06

將宣布參選台北市長 蘇煥智：台灣不能再等

2018-03-02 17:13

新北市長黨內初選公告 藍營：有要贏的壓力

2018-03-02 14:43

國民黨新北市長初選 吹號角

2018-03-02 14:13

區公所臉書貼文不妥又刪 盧秀燕:別為林巿長輔選

2018-03-02 13:26

區公所批政見走老路 盧秀燕：林佳龍公器私用不道德

2018-03-02 13:24

明宣布參選台北市長？ 蘇煥智：Yes！

2018-03-02 13:19

蘇煥智要選台北市長 民進黨市黨部主委:不知他要選

2018-03-02 12:49

脫黨參選？周錫瑋：我能打敗侯友宜

2018-03-02 12:35

蘇煥智確定明宣布參選台北市長

2018-03-02 11:48

侯友宜没來野柳跳水 朱立倫：祝他鵬程萬里

2018-03-02 11:27

藍營新北選戰潑綠漆 游梓翔：最後只會打傷自己

2018-03-02 11:05

選戰號角響起 國民黨新北初選今起登記領表

2018-03-02 10:52

素人對上辯才 侯友宜藏了秘密武器應戰周錫瑋

2018-03-02 09:00

雙北市長提名綠最後處理 蘇貞昌不會不管新北 　

2018-03-02 00:28

回顧歷史慘痛教訓 藍營分裂新北必敗

2018-03-02 00:24

侯友宜：做對的事不分顏色 周錫瑋：我一步都不讓

2018-03-02 00:17

國民黨2強之爭 新北市長若失守…6都恐崩盤

2018-03-02 00:11

涂醒哲、蕭淑麗和樂同台 暗中較勁

2018-03-01 23:50

文官中立？台中區公所臉書批盧秀燕撒錢 為林佳龍助選

2018-03-01 22:59

中市議員民進黨初選 新人槓上老將

2018-03-01 22:58

兩屆任滿 彰化縣鄉鎮市長謀出路

2018-03-01 22:55

侯友宜辭官參選 泛綠揚言收復新北

2018-03-01 22:39

反嗆洪耀福 孫大千：投姚文智的也都是笨蛋嗎？

2018-03-01 20:25

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

槓上蔡英文！美魔女羅霈穎籲連署「要她閉嘴」

2018-03-02 11:20

雲翠大樓拆光鋪平照曝光 網友慟：多少人的家沒了

2018-03-02 16:34

國軍無懼「衛生紙之亂」 因有獨家「安屎」用品

2018-03-02 08:00

素人對上辯才 侯友宜藏了秘密武器應戰周錫瑋

2018-03-02 09:00

葉宜津說不要學ㄅㄆㄇㄈ 朱學恒：以為要當教育部長？

2018-03-02 13:37

蔣公銅像被蓋帆布 藍議員闖基市警局全掀了

2018-03-02 12:36

蘇煥智確定明宣布參選台北市長

2018-03-02 11:48

辜嚴倬雲籲：婦聯會資產 應可全數轉歸國庫所有

2018-03-02 14:38

慈湖潑漆事件 蔡丁貴願負政治道義法律責任

2018-03-02 16:57

星雲大師鼓勵馬英九「多出來走走為國家服務」

2018-03-02 15:20

美參院通過「台灣旅行法」 美國務院：對台政策不變

2018-03-02 03:32

「永懷領袖」基座長出石獅子 蔣公銅像被砍頭後變這樣

2018-03-02 13:07

包正豪諷周錫瑋「蠢人」：演戲都演不好

2018-03-02 11:39

蔣介石靈柩遭潑漆 不滿群眾赴自由台灣黨抗議

2018-03-02 16:58

美通過台灣旅行法 孫大千預警：天下無白吃的午餐

2018-03-02 20:42

回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31

為善低調 阿部寬昨私訪駐日代表處捐款

2018-03-02 10:12

藍營新北選戰潑綠漆 游梓翔：最後只會打傷自己

2018-03-02 11:05

陳芳明：不要譴責潑漆的人 移走靈柩才符合公平正義

2018-03-02 12:33

影／軍校鼓號對戰起手式竟一模一樣？原來兩者一脈相承　

2018-03-02 12:22

羅智強：不感念老蔣建設台灣功勞 最起碼尊重死者為大

2018-03-02 07:44

【重磅快評】別說糖衣砲彈了 台灣連統戰都不會

2018-03-02 10:30

台灣旅行法 徐世榮解讀：似重回二戰後託管地的概念

2018-03-02 07:37

反年改團體為繆德生祈福 洪秀柱砲口向內要國民黨反省

2018-03-02 22:38

慈湖潑漆事件 黃智賢：台獨狂歡派對樂不可支

2018-03-02 09:39

脫黨參選？周錫瑋：我能打敗侯友宜

2018-03-02 12:35

退軍衝立院給蘇嘉全陳情書 內容全方位開罵蔡英文

2018-03-02 08:56

蘇起：習近平對台有特別的壓力 越搞台獨越是找死路

2018-03-02 11:23

吳敦義、洪秀柱同台祈福 群眾反應兩樣情

2018-03-02 21:16

AIT新館將揭幕 國防部：駐館安全悉尊重美方規劃

2018-03-02 11:18

軍人年改樓地板 嚴德發：希望維護38990

2018-03-02 10:06

「蔣陵」易攻難守 破壞者恐更易得逞

2018-03-02 16:54

賴揆：軍人年改7月1日實施不變

2018-03-02 14:02

呼應辜嚴倬雲 潘維剛籲婦聯會385億財產回歸軍用

2018-03-02 17:08

軍人與公教年改7月1日同步實施？賴清德：目前沒改變

2018-03-02 12:03

美參院通過台旅法 高碩泰：正面但不能一廂情願

2018-03-02 11:59

蘇煥智要選台北市長 民進黨市黨部主委:不知他要選

2018-03-02 12:49

辜嚴籲資產歸國庫 雷倩：與過去主張不一致

2018-03-02 18:55

區公所批政見走老路 盧秀燕：林佳龍公器私用不道德

2018-03-02 13:24

看到蔡英文臉書分享228類戲劇 鍾沛君：就知選舉到了

2018-03-02 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top