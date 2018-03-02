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蘇煥智確定明宣布參選台北市長

2018-03-02 11:48聯合報 記者楊正海╱即時報導

前台南縣長蘇煥智，明天上午10時在台大校友會館召開記者會，正式宣布參與2018年...
前台南縣長蘇煥智，明天上午10時在台大校友會館召開記者會，正式宣布參與2018年台北市長選舉。記者楊正海／攝影
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又有一人投入台北市長選戰。前台南縣長蘇煥智，明天上午10時在台大校友會館召開記者會，正式宣布參與2018年台北市長選舉

蘇煥智之前曾受訪表示，3月3日會宣布參選直轄市長，外界多認為會選台北市長的機會較高。但蘇煥智接受廣播專訪時並未說明是選台北市或新北市，至於被問到是否會脫黨參選，蘇煥智也說，必要時這個可能性存在。

蘇煥智明天將宣布參選台北市長， 除將針對當前台灣政治經濟發展現況、與台北市政提出分析之外，並將指出「台灣不能再等」：說明本次參選主軸與核心政策，會中也將表明是否參與民進黨黨內初選等問題。

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