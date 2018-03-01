反嗆洪耀福 孫大千：投姚文智的也都是笨蛋嗎？

曾在桃園當選立委的國民黨前立委孫大千，要爭取代表國民黨參選台北市長，被民進黨秘書長洪耀福酸，「難道以前在桃園投給你的人是笨蛋嗎？」

孫大千在臉書貼文，四問洪耀福：

第一，一個在台北市出生長大，讀書求學，居住超過25年的人，只是因為後來在桃園擔任立委14年，就不能回到台北市參選市長嗎？

第二，其實，洪秘書長是最沒有資格批評的人。因為，民進黨的許多過去和現任的公職民代，從台北選到高雄，從台北選到花蓮，從基隆選到雲林，從台北選到花蓮，比比皆是，實在不勝枚舉。難道以前投給他們的民眾也都是笨蛋嗎？

第三，洪耀福秘書長沒有同等撻伐曾經越區參選的同黨人士，話不公道，這樣還能幫到姚文智嗎？還是，姚文智也是他暗藏的不能說的笨蛋？因為，洪秘書長口中「極具未來性的政治人物」姚文智，出生於新竹縣，2008年在高雄左楠選區參選立委，以兩萬餘票之差大敗給轉戰區域立委的黃昭順。難道以前投給他的民眾也都是笨蛋嗎？

第四，民進黨一直在台北市長是否要派人參選的問題上故弄玄虛，抬高身價，利用姚文智來牽制柯文哲。真要談格調和真情，洪耀福秘書長就該立刻提名姚文智，否則，他以為看新聞的人都是笨蛋嗎？要不然，他是把姚文智當做是笨蛋，還是把台北市民當做是笨蛋呢？

不過孫大千表示，他還是要謝謝洪耀福秘書長幫他打下這個版面，讓他有機會發言。當然，也讓姚文智看清楚民進黨是怎麼支持的。