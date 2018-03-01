親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法通過
慈湖陵寢遭潑漆
二二八事件71年
反年改抗爭衝突
衛生紙搶購熱潮
政治
軍事
綜合

反嗆洪耀福 孫大千：投姚文智的也都是笨蛋嗎？

2018-03-01 20:25聯合報 記者程平劉宛琳╱即時報導

曾在桃園當選立委的國民黨前立委孫大千，要爭取代表國民黨參選台北市長，被民進黨秘書長洪耀福酸，「難道以前在桃園投給你的人是笨蛋嗎？」

孫大千在臉書貼文，四問洪耀福：

第一，一個在台北市出生長大，讀書求學，居住超過25年的人，只是因為後來在桃園擔任立委14年，就不能回到台北市參選市長嗎？

第二，其實，洪秘書長是最沒有資格批評的人。因為，民進黨的許多過去和現任的公職民代，從台北選到高雄，從台北選到花蓮，從基隆選到雲林，從台北選到花蓮，比比皆是，實在不勝枚舉。難道以前投給他們的民眾也都是笨蛋嗎？

第三，洪耀福秘書長沒有同等撻伐曾經越區參選的同黨人士，話不公道，這樣還能幫到姚文智嗎？還是，姚文智也是他暗藏的不能說的笨蛋？因為，洪秘書長口中「極具未來性的政治人物」姚文智，出生於新竹縣，2008年在高雄左楠選區參選立委，以兩萬餘票之差大敗給轉戰區域立委的黃昭順。難道以前投給他的民眾也都是笨蛋嗎？

第四，民進黨一直在台北市長是否要派人參選的問題上故弄玄虛，抬高身價，利用姚文智來牽制柯文哲。真要談格調和真情，洪耀福秘書長就該立刻提名姚文智，否則，他以為看新聞的人都是笨蛋嗎？要不然，他是把姚文智當做是笨蛋，還是把台北市民當做是笨蛋呢？

不過孫大千表示，他還是要謝謝洪耀福秘書長幫他打下這個版面，讓他有機會發言。當然，也讓姚文智看清楚民進黨是怎麼支持的。

孫大千提供
孫大千提供
分享

姚文智洪耀福民進黨
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

文官中立？台中區公所臉書批盧秀燕撒錢 為林佳龍助選

2018-03-01 22:59

被酸悲劇人物、哀兵必勝 丁守中回嗆洪耀福：可悲

2018-03-01 19:59

蕭淑麗今天生日 許願：成為嘉義市新市長

2018-03-01 19:53

不要金西瓜！基進黨：籲綠營南市長參選人公布初選經費

2018-03-01 18:55

孫大千自稱台北人 洪耀福：以前投你的人是笨蛋嗎？

2018-03-01 18:22

侯友宜辭職參選新北 洪耀福建議：趕快切割朱立倫

2018-03-01 17:25

周錫瑋批不藍不綠 新人護主：內鬥內行

2018-03-01 16:39

北友宜、南子敬！陳子敬：一名好警察也會是好市長

2018-03-01 16:19

民進黨初選有黑金？張明達怒問誰是黑金？

2018-03-01 15:52

讓孩子跟國際接軌 葉宜津：教育先廢掉ㄅㄆㄇㄈ

2018-03-01 15:33

侯友宜參選 吳秉叡：面對市府執政包袱

2018-03-01 13:47

參選新北市 周錫瑋：絕不容忍不藍不綠

2018-03-01 13:39

參選新北市長 侯友宜：不分顏色做對的事

2018-03-01 13:34

影／侯友宜參選新北 周錫瑋批不藍不綠

2018-03-01 13:21

選前人事又地震 涂醒哲團隊首任智科處長請辭

2018-03-01 13:02

基層盼蘇貞昌出馬選新北 蘇巧慧：他現在挺吳秉叡

2018-03-01 12:05

侯友宜參選 家鄉配天宮尋獲香爐 信眾說天意

2018-03-01 12:02

新北市長該選誰？小黃運將一句話讓全車的人頓悟

2018-03-01 11:48

側寫╱「有沒有人呷沒飽？」 侯展現柔軟身段

2018-03-01 11:46

藍新北初選 周錫瑋：不接受「不藍不綠」

2018-03-01 11:30

侯友宜參選只為一句話：不忘初心

2018-03-01 11:24

影／侯友宜參選新北市長 盼讓人民安居樂業

2018-03-01 10:46

今宣布參選 朱立倫：侯友宜會是好市長

2018-03-01 09:37

民進黨北市不推自己人？ 議員憂席次掉5、6席

2018-03-01 00:13

坦承侯友宜「比較難打」 綠營焦慮急催蘇貞昌

2018-03-01 00:13

嘉市長選戰升溫 3強造勢較勁

2018-03-01 00:11

侯友宜參選 掀「母雞帶小雞」效應？

2018-03-01 00:09

周錫瑋：千呼萬喚 終於等到侯兄

2018-03-01 00:09

侯友宜說心情 「過年回鄉 父母支持我決定」

2018-03-01 00:04

南市長綠初選／各陣營激戰 掃街vs.大咖助陣

2018-02-28 23:55

侯友宜能穩住藍新北江山？ 2大變數

2018-02-28 23:54

高市長綠初選／減債、產業轉型 4強端牛肉

2018-02-28 23:41

高市長選舉民進黨拋兩岸議題 泛綠批、藍質疑

2018-02-28 23:32

「我辭職了」侯友宜宣布參選 新北市長選局有得看了...

2018-02-28 23:15

台北市長選戰 孫大千斷言：國民黨和柯文哲的對決

2018-02-28 21:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

奇！全國只有這家衛生紙 堅持不漲價還送腳踏車

2018-03-01 15:51

慈湖潑漆兩蔣是否要移靈？蔣萬安說話了

2018-03-01 12:15

新北市長該選誰？小黃運將一句話讓全車的人頓悟

2018-03-01 11:48

美參院一致通過「台灣旅行法」 將交由川普簽署立法

2018-03-01 09:31

新新台幣設計創意組首獎 國號印的不是「中華民國」？

2018-03-01 09:39

面對挑釁儀隊禮兵只能當假人？看看英國禮兵

2018-03-01 13:41

讓孩子跟國際接軌 葉宜津：教育先廢掉ㄅㄆㄇㄈ

2018-03-01 15:33

退警號召甲級動員護蔣公 怒斥「老蔣沒了誰來買豆干」

2018-03-01 16:41

獨派潑漆稱「看不到正義的路」命理師：恐有嚴重後果

2018-03-01 16:56

軍政府向民政府宣戰 包正豪：社會分裂衝突升級警訊

2018-03-01 06:48

整理包／荷包大失血！ 「物價上漲一覽表」看這

2018-03-01 19:36

每逢228就拿蔣中正出氣 潑漆、砍頭 今年火爆加碼…

2018-03-01 08:00

李登輝連署台獨公投 侯漢廷：讓台灣人早登極樂？

2018-03-01 19:58

全台唯一有蔣公銅像的基隆市警局 議員：限期移除

2018-03-01 11:10

影／昨慈湖潑漆又撕毀國旗 蠻番島嶼社臉書關閉

2018-03-01 07:58

姚提明年拆中正紀念堂銅像 柯文哲：還好不是我管的

2018-03-01 11:42

新版身分證照可能變黑白 取消配偶欄反彈大

2018-03-01 22:26

慈湖陵寢遭潑漆 前議員參選人：我支持

2018-03-01 18:50

大溪陵寢遭潑紅漆 警方：9名涉案者不到即拘

2018-03-01 14:25

邱國正、沈一鳴拜會八百壯士 並譴責慈湖潑漆事件

2018-03-01 18:44

獨派慈湖潑漆又撕國旗 藍：蔡政府不要只會欺負軍公教

2018-03-01 06:34

反嗆洪耀福 孫大千：投姚文智的也都是笨蛋嗎？

2018-03-01 20:25

【重磅快評】陸31條惠台措施 蔡政府還要戒急用忍？

2018-03-01 10:42

繼衛生紙之後尿布也要漲了？賣場照片嚇壞媽媽

2018-03-01 09:53

有人囤10年量的衛生紙 原來是生病了！

2018-03-01 14:07

慈湖陵寢遭潑漆 蔣萬安首度表態：望能夠入土為安

2018-03-01 16:53

用抗擠兌法對付衛生紙之亂 作家：朝中竟無人懂

2018-03-01 15:16

基市警局蔣介石銅像被抗議後包成木乃伊 員警：好可憐

2018-03-01 18:53

孫大千自稱台北人 洪耀福：以前投你的人是笨蛋嗎？

2018-03-01 18:22

選前人事又地震 涂醒哲團隊首任智科處長請辭

2018-03-01 13:02

慈湖陵寢潑漆後續 國防部：加強管制、檢討究責

2018-03-01 10:04

藍新北初選 周錫瑋：不接受「不藍不綠」

2018-03-01 11:30

美參院通過台灣旅行法 可望破除蔡英文訪問華府障礙

2018-03-01 09:32

別的蔣介石銅像被破壞 這家國小卻被扮成財神爺

2018-03-01 15:46

電價也要漲？龔明鑫：待4月電價費率審議會決定

2018-03-01 12:54

「台灣旅行法」通過 國台辦：台灣不要挾洋自重

2018-03-01 11:40

國艦國造拉警報 海軍新型兩棲船塢登陸艦第5度招標

2018-03-01 11:05

游梓翔：內閣新團隊上任不到3天 放火能力不小

2018-03-01 08:02

領中山獎學金是「抓耙子」？ 馬英九：沒道理、常識

2018-03-01 11:44

慈湖靈柩紅漆事件 僑界怒斥獨派

2018-03-01 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top