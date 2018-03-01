不要金西瓜！基進黨：籲綠營南市長參選人公布初選經費

2018-03-01 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



民進黨台南市長初選進入倒數階段，基進黨3位市議員候選人今召開記者會，列舉初選期間內的各項開支，認為台南的政治氛圍讓民進黨有黨內初選過關等於當選的想法，不少人花大錢選舉，籲參選人公布初選花費經費，供人民檢視。

大北門區議員參選人蘇鈺雯表示，各候選人紛紛把初選當大選來打，看板、文宣鋪天蓋地，根據訪價統計，造勢場合、設立後援會、廣告看板，以及文宣品支出等大型支出項目動輒數百萬，一場初選很有可能花費上億元，光是市長初選就要花費上億元，議員也要花費數百萬，更別提初選通過後還有大選，相當離譜。

「參選人應該要自律公布明細！」南區安平區議員參選人陳嘉伶則說，選罷法對於初選並沒有完整的規範，即使法律沒有規範，但是基於候選人廉潔自律的原則，這些民進黨市長參選人，基於候選人廉潔自律的原則，應該完整公布競選經費的來源去向，供人民檢視。

東區市議員參選人李宗霖表示，之前學運領袖林飛帆曾說台南市長擺顆西瓜都會上，現在看來不但是西瓜，還是一顆鑲金的西瓜，民進黨直到最後一周才規範參選人的競選行為，但也沒對競選經費提出規範，應該要主動公布初選競選經費。