藍新北初選 周錫瑋：不接受「不藍不綠」

2018-03-01 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



前台北縣長周錫瑋今前往新北市板橋區黨部新春團拜，面對年底市長選舉周錫瑋指出，絕對不會容忍「不藍不綠」、「不清不楚」、「不公不義」的人與事情發生。但媒體追問是不是指對手侯友宜，周錫瑋表示，現在是國民黨與中華民國的存亡之秋。

周錫瑋說，新的一年相信會有很大的轉變，在過去民進黨執政這段時間，大家看到「清算鬥爭」、「毀滅中華民國」，昨天大家看到年輕人撕毀中華民國國旗、蔣介石棺柩被潑灑紅漆，這是什麼樣的社會、政黨，讓年輕人做出仇恨事情，毀滅自己國家。

周錫瑋表示，8年前為了國民黨團結勝利「我可以全讓」，但是今天為了國民黨、中華民國存亡「我一步都不讓」，盡全力宣示，用我們的生命、智慧、力量，打贏2018年、2020年，如今到了生死存亡的時刻。

國民黨不要再溫良恭儉讓，周錫瑋說，國民黨是最好的政黨、好的理念、人才，我們不要再讓、再客氣，是該戰鬥的時候，今天國民黨在市長的選舉、2020總統選舉，我們要推出最好的人才，而且要有專業、有能力，讓人民信服。

周錫瑋更激昂地說，我絕對不會容忍「不藍不綠」、「不清不楚」、「不公不義」的人與事情發生，國民黨要堅持自己的理念，國民黨也不能再走中間想要討好的路線，藍的就是藍的，我下定決心要讓國民黨打贏2018、2020選戰。