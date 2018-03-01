影／侯友宜參選新北市長 盼讓人民安居樂業

2018-03-01 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳聖文 ╱即時報導



新北市副市長侯友宜今天上午舉行參選記者會，一開口就說，「我在這裡鄭重向大家宣布，我要參選下一屆新北市長！」他也表示，從事公務員38年，從來沒有選舉過，「這是我人生不一樣的道路，我要勇敢堅持、做我自己，為新北市努力！」

侯友宜以「不忘初心」形容自己， 提到19歲選擇進入警校，當時就抱著為國家人民服務，解決艱苦的事情，希望所有人都能安居樂業。