影／侯友宜參選新北市長 盼讓人民安居樂業

相關新聞
新北市長該選誰？小黃運將一句話讓全車的人頓悟2018-03-01 11:48
基層盼蘇貞昌出馬選新北 蘇巧慧：他現在挺吳秉叡2018-03-01 12:05
侯友宜參選 家鄉配天宮尋獲香爐 信眾說天意2018-03-01 12:02
側寫╱「有沒有人呷沒飽？」 侯展現柔軟身段2018-03-01 11:46
藍新北初選 周錫瑋：不接受「不藍不綠」2018-03-01 11:30
侯友宜參選只為一句話：不忘初心2018-03-01 11:24
今宣布參選 朱立倫：侯友宜會是好市長2018-03-01 09:37
民進黨北市不推自己人？ 議員憂席次掉5、6席2018-03-01 00:13
坦承侯友宜「比較難打」 綠營焦慮急催蘇貞昌2018-03-01 00:13
嘉市長選戰升溫 3強造勢較勁2018-03-01 00:11
侯友宜參選 掀「母雞帶小雞」效應？2018-03-01 00:09
周錫瑋：千呼萬喚 終於等到侯兄2018-03-01 00:09
侯友宜說心情 「過年回鄉 父母支持我決定」2018-03-01 00:04
南市長綠初選／各陣營激戰 掃街vs.大咖助陣2018-02-28 23:55
侯友宜能穩住藍新北江山？ 2大變數2018-02-28 23:54
高市長綠初選／減債、產業轉型 4強端牛肉2018-02-28 23:41
高市長選舉民進黨拋兩岸議題 泛綠批、藍質疑2018-02-28 23:32
「我辭職了」侯友宜宣布參選 新北市長選局有得看了...2018-02-28 23:15
台北市長選戰 孫大千斷言：國民黨和柯文哲的對決2018-02-28 21:00
侯友宜辭職參選 周錫瑋：終於有個公平舞台2018-02-28 18:44
侯友宜辭職參選新北市長 吳秉叡：這樣才正常2018-02-28 17:38
侯友宜辭職選參選 李乾龍：展現決心、樂觀其成2018-02-28 17:17
影／北市選戰民調3人對決 柯P壓倒性領先2018-02-28 17:14
侯友宜辭職參選 吳秉叡、羅致政：不意外！2018-02-28 16:28
侯友宜宣布辭新北市副市長 參選新北市長2018-02-28 15:36
見前院長游錫堃為何落淚？ 陳亭妃這樣回應2018-02-28 15:07
民調輸柯文哲 丁守中：最近曾只差4%2018-02-28 13:55
影／北市長誰選？李登輝：柯文哲不錯2018-02-28 13:47
周錫瑋質疑新北黨部不公 吳敦義駁：什麼叫不公？2018-02-28 12:50
民調低就禮讓柯文哲？姚文智：沒聽過2018-02-28 11:59
李登輝挺柯文哲 呂秀蓮：他還沒看到我2018-02-28 11:27
傳民進黨禮讓柯P條件 姚文智：沒聽過2018-02-28 11:23
柯文哲提兩岸一家親 民調：逾5成北市選民認同2018-02-28 10:11
藍綠北市長各支持誰 丁守中、姚文智最夯2018-02-28 09:58
民調／姚文智若出馬 民進黨超過半數支持柯文哲2018-02-28 09:48
民調／歷任北市長誰表現最好 陳水扁第一馬英九第二2018-02-28 09:47
民調／北市長選舉 37.3%認為民進黨應推出自己人選2018-02-28 09:44
柯P負面外溢效應? 綠議員憂心不提名將影響六都2018-02-28 09:13
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
慈湖陵寢遭潑漆憲兵挨批 軍方：難辭其咎會檢討改進2018-02-28 16:49
台獨青年和記者爆口角衝突 大罵：中國豬出去！2018-02-28 16:31
侯友宜宣布辭新北市副市長 參選新北市長2018-02-28 15:36
供奉蔣中正銅像30年 住持：老蔣對台有「大德」2018-02-28 17:22
全民瘋搶衛生紙後 謝金河這樣預言...2018-02-28 19:45
新新台幣設計創意組首獎 國號印的不是「中華民國」？2018-03-01 09:39
柯文哲反對移除北市蔣公銅像 民調：近七成民眾贊同2018-02-28 21:12
【重磅快評】慈湖潑漆 總統府鼓勵、國防部縱容？2018-02-28 16:32
國軍守不住慈湖陵寢 包正豪：現場指揮官撤職查辦2018-02-28 14:56
慈湖陵寢遭潑漆 大陸遊客：這在大陸會槍斃！2018-02-28 15:20
闖慈湖潑漆青年：停止供奉獨裁者 否則行動不停止2018-02-28 16:28
228事件71周年 青年獨派團體棺柩潑漆、撕毀國旗2018-02-28 16:12
侯友宜能穩住藍新北江山？ 2大變數2018-02-28 23:54
蔣棺柩遭潑漆 孫大千：打臉推動轉型正義的小英2018-02-28 14:15
軍政府向民政府宣戰 包正豪：社會分裂衝突升級警訊2018-03-01 06:48
台北市長選戰 孫大千斷言：國民黨和柯文哲的對決2018-02-28 21:00
蔣介石棺柩遭潑漆 蔣萬安：非常痛心和遺憾2018-02-28 21:22
每逢228就拿蔣中正出氣 潑漆、砍頭 今年火爆加碼…2018-03-01 08:00
直言集／潑漆鬧劇 辱人自辱2018-03-01 00:13
影／昨慈湖潑漆又撕毀國旗 蠻番島嶼社臉書關閉2018-03-01 07:58
新北市長該選誰？小黃運將一句話讓全車的人頓悟2018-03-01 11:48
慈湖潑漆兩蔣是否要移靈？蔣萬安說話了2018-03-01 12:15
蔣中正棺柩被潑漆 周錫瑋：我們真的生氣了2018-02-28 16:28
潑漆獨派青年記者會撕國旗 媒體記者質疑遭請走2018-02-28 15:58
反年改宣傳車擋救護車通道 警開記者會要辦強制罪2018-02-28 21:02
影／慈湖潑漆 後指部：待抓到作案人士再擇期開放2018-02-28 13:15
獨派慈湖潑漆又撕國旗 藍：蔡政府不要只會欺負軍公教2018-03-01 06:34
慈湖潑漆 包正豪：算不算侮辱屍體罪？2018-02-28 14:12
蔣中正棺柩遭潑漆 軍方依法提告2018-02-28 18:09
坦承侯友宜「比較難打」 綠營焦慮急催蘇貞昌2018-03-01 00:13
繼衛生紙之後尿布也要漲了？賣場照片嚇壞媽媽2018-03-01 09:53
垃圾「瀑布」遍布全台 濫倒惡行抓不完2018-03-01 00:11
「我辭職了」侯友宜宣布參選 新北市長選局有得看了...2018-02-28 23:15
影／北市選戰民調3人對決 柯P壓倒性領先2018-02-28 17:14
見前院長游錫堃為何落淚？ 陳亭妃這樣回應2018-02-28 15:07
二二八受難者家屬：中正紀念堂是侮辱2018-02-28 17:57
影／上午潑慈湖棺柩紅漆 下午獨派再撕國旗2018-02-28 17:15
侯友宜參選 掀「母雞帶小雞」效應？2018-03-01 00:09
【重磅快評】陸31條惠台措施 蔡政府還要戒急用忍？2018-03-01 10:42
二二八家屬批蔣中正「殺人魔王」、柯文哲「落跑市長」2018-02-28 19:40
留言