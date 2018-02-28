侯友宜投入新北市長選舉 民進黨：尊重

2018-02-28 21:39 中央社 台北28日電



新北市副市長侯友宜宣布辭職，角逐中國國民黨下屆新北市長黨內初選。民主進步黨發言人鄭朝方今天表示，對侯友宜辭職參選的決定表示尊重，沒有其他評論。

鄭朝方回應媒體詢問民進黨對侯友宜請辭參選有何評論時，做了以上表示。