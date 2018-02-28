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台北市長選戰 孫大千斷言：國民黨和柯文哲的對決

2018-02-28 21:00聯合報 記者鄭媁╱即時報導

前國民黨立委孫大千。圖／孫大千提供
前國民黨立委孫大千。圖／孫大千提供
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台灣民意基金會今舉行「天龍國選民眼中的柯文哲」民調發表會，結果顯示，無論台北市長選舉是兩人對決，還是三人局面，柯文哲的支持度都還是第一名。國民黨前立委、台北市長參選人孫大千認為，這份民調結果，替民進黨中央成功的排除了將台北市長禮讓給柯文哲的最後障礙。他也斷言，年底的台北市長選舉，將會是國民黨和柯文哲的對決。

孫大千認為，民調結果顯示，柯文哲以一人之力，仍舊可以挫敗藍綠而順利當選。既然如此，民進黨何必冒著與柯文哲決裂的風險，樹立強敵，甚至為2020年總統大選埋下變數。第二，民進黨與柯文哲之間原本的最大矛盾，在於民進黨一直懷疑柯文哲有覬覦2020年總統大位的可能性。然而，在柯文哲極高明的藉由柯媽媽公開宣示，「不會和恩人相爭」之後，應該可以讓人釋疑。

第三，孫大千指出，民調數據指出，在台北市有超過50％的民眾，認同柯文哲提出的「兩岸一家親」的主張。這樣的結果，可以做為民進黨中央說服獨派人士放棄堅持的依據。最後，現在還沒有喬攏的，只剩下柯文哲是否願意扮演年底大選中，擔任民進黨「母雞帶小雞」的專屬「火車頭」，而且只能夠為民進黨籍的候選人輔選。不過，他想民進黨中央不會太過於堅持這一點。「畢竟，形式比人強！不是嗎？」

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