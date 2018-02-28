親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
慈湖陵寢遭潑漆
二二八事件71年
反年改抗爭衝突
衛生紙搶購熱潮
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

六都灘頭堡 藍營新北虎侯初選受關注

2018-02-28 20:13中央社 新北28日電

新北市副市長侯友宜宣布請辭，將參選新北市長，他強調是人生的第一場選舉，責無旁貸知道自己為何而戰，全力以赴。他是否能與前台北縣長周錫瑋在民調勝出，備受藍綠陣營關注。

下屆新北市長選舉，藍營誰能勝出攸關綠營找誰對戰。侯友宜早有意參選新北市長，也關心許多市政建設，在市議會總質詢更經常被市議員提及參選意願、是否辭職參選。不過，侯友宜從不鬆口，總是四兩撥千斤。

市府大禮堂與新聞發布室位於記者室旁邊，比起市長朱立倫一年一度親自拜年，侯友宜反而更常往記者室交流溝通，早在一年多前被媒體問到選舉議題，他總是避而不答或強調沒有參選規劃。

事實上，儘管侯友宜嘴裡不說，但教育、社政、公安、警察、消防等市政活動，市府都極力讓他曝光，甚至有專人陪同攝影、紀錄、製作影片。

以鴨子划水姿態計畫參選的侯友宜，以往沒經營臉書社群，西元2016年6月底開始經營粉絲頁，距離今天透過臉書對外宣布參選，整整20個月。一年8個月，累積16萬餘名粉絲，許多重大消息也透過臉書宣布。

以往，侯友宜常和記者說退休後並不缺錢，主要是對市長朱立倫情義相挺，才來當這個事繁又不討好的「副市長」。儘管侯友宜的呼聲很高，直到今天主動透露已辭職，讓中國國民黨的新北市長選舉黨內初選更明朗化。

如今要問鼎市長，對參選動機，侯友宜表示「責無旁貸」，這是人生的第一場選舉，擔任副市長7年以來，學習很多，希望能再為這個城市做得更多，為了讓新北市民生活過得更好。

侯友宜表示，繼續為台灣這塊土地打拚的心情，從他當警察第一天開始，從沒變過。實際上，侯到記者室寒暄時，也常分享其警察生涯出生入死的經歷。談起過去刑事經驗常眉飛色舞，但談到參選話題就搖頭不語。

由警轉政，侯友宜的人生有了很大的轉變，不過，侯友宜的從警生涯，日前也遭有意角逐新北市長的前市議員金介壽大做文章。對此議題，侯友宜今天公開說「這是我人生中的第一場選舉，我知道自己為何而戰。」

不過，侯友宜首先要通過國民黨內初選的挑戰，他與藍綠陣營都交好的人脈，是助力或阻力尚待觀察。倒是去年參加國民黨黨慶活動婉拒持國旗與黨旗上台的畫面，一再被提及。

前台北縣長周錫瑋也挑戰黨內初選，並拿自己遭批評的「上山打老虎」事件，自許為「虎哥」，勇於面對選民的檢驗。

即使侯已宣布辭職，對於競爭對手長期行政優勢，周錫瑋表示，打鐵還需自身硬，這是一場小蝦米對大鯨魚的競爭，但他有勇氣與信心。周錫瑋今天受訪表示，「我終於可以減輕侯友宜挾帶行政資源的壓力。」

有意參選新北市長的民主進步黨立委吳秉叡也認為，辭職是好事，希望以後都不要利用行政資源輔選。

藍營以「穩住新北、重返中央」作為新北市長候選人黨內初選的主軸，3月2日張貼公告。初選民意調查規則怎麼訂定才是侯友宜、周錫瑋甚至金介壽如何勝出的關鍵。

周錫瑋接受中央社記者訪問時說，政黨面對的挑戰不在選舉，而在勝選後的施政。國民黨須推出立場最堅定的候選人，才能確保年底勝選的氣勢，進一步帶動各地勝選，他希望黨部要辦理全國性的電視辯論。

周錫瑋說，過去20年來勝選的政黨，往往輸掉台灣的進步，輸掉民眾的福祉。他希望初選公告一個月後才舉行民調，有鑑於日前有民調公司「凸槌」，建議由黨中央來做民調。

周錫瑋說，政治人物的誠信等於是他的生命。他讓賢給朱立倫參選新北市長，卸任後能堅持信守「不入府、不入閣、不接受國營事業的酬庸」，蹲下身，以畫筆彩繪自己的人生，腳踏實地沉潛規劃，設計自己理想中未來的新北願景。

新北市被視為藍營六都的灘頭堡，這場黨內的「虎侯大戰」初選備受各界關注，甚至可能牽動藍綠後續的敏感選舉神經及結果，誰能勝出將會是春節過後的熱門話題。

侯友宜選舉
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

柯文哲提兩岸一家親 民調：逾5成北市選民認同

2018-02-28 10:11

李登輝挺柯文哲 呂秀蓮：他還沒看到我

2018-02-28 11:27

台北市長選戰 孫大千斷言：國民黨和柯文哲的對決

2018-02-28 21:00

侯友宜辭職參選 周錫瑋：終於有個公平舞台

2018-02-28 18:44

侯友宜辭職參選新北市長 吳秉叡：這樣才正常

2018-02-28 17:38

侯友宜辭職選參選 李乾龍：展現決心、樂觀其成

2018-02-28 17:17

影／北市選戰民調3人對決 柯P壓倒性領先

2018-02-28 17:14

侯友宜辭職參選 吳秉叡、羅致政：不意外！

2018-02-28 16:28

見前院長游錫堃為何落淚？ 陳亭妃這樣回應

2018-02-28 15:07

民調輸柯文哲 丁守中：最近曾只差4%

2018-02-28 13:55

影／北市長誰選？李登輝：柯文哲不錯

2018-02-28 13:47

周錫瑋質疑新北黨部不公 吳敦義駁：什麼叫不公？

2018-02-28 12:50

民調低就禮讓柯文哲？姚文智：沒聽過

2018-02-28 11:59

傳民進黨禮讓柯P條件 姚文智：沒聽過

2018-02-28 11:23

藍綠北市長各支持誰 丁守中、姚文智最夯

2018-02-28 09:58

民調／姚文智若出馬 民進黨超過半數支持柯文哲

2018-02-28 09:48

民調／歷任北市長誰表現最好 陳水扁第一馬英九第二

2018-02-28 09:47

民調／北市長選舉 37.3%認為民進黨應推出自己人選

2018-02-28 09:44

柯P負面外溢效應? 綠議員憂心不提名將影響六都

2018-02-28 09:13

綠高市長初選 趙天麟拋兩岸論壇遭圍攻

2018-02-28 00:42

彰化市長初選 綠營林世賢勝出 藍營雙雄競爭

2018-02-28 00:04

陳菊說不信任 柯P：還好才1票

2018-02-27 23:51

民進黨台南市長初選民調倒數 參選人喊團結

2018-02-27 23:37

翁章梁張明達互相抹藍 國民黨：未介入

2018-02-27 23:31

地方選舉廣告看板 未訂管理規章

2018-02-27 23:22

選舉看板 「雖然貴還是得花」 長期懸掛都是錢

2018-02-27 23:19

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

平平都是物價上漲 當年綠營怎麼罵馬英九的？

2018-02-28 08:00

二二八紀念日 民眾闖慈湖陵寢對蔣靈柩潑漆

2018-02-28 10:52

慈湖陵寢遭潑漆憲兵挨批 軍方：難辭其咎會檢討改進

2018-02-28 16:49

你不知道的繆德生...他曾是SBL球團領隊

2018-02-28 00:49

侯友宜宣布辭新北市副市長 參選新北市長

2018-02-28 15:36

台獨青年和記者爆口角衝突 大罵：中國豬出去！

2018-02-28 16:31

搶衛生紙囤貨恐虧 消保官：你可能買到的是原價！

2018-02-28 08:01

蔣棺廓潑紅漆 行動聲明又見激進的她

2018-02-28 12:40

供奉蔣中正銅像30年 住持：老蔣對台有「大德」

2018-02-28 17:22

影╱棺柩被潑漆憲兵傻了 只能舉雙手阻擋

2018-02-28 12:29

全民瘋搶衛生紙後 謝金河這樣預言...

2018-02-28 19:45

沒守住國民革命軍之父棺柩 國防部譴責潑漆者

2018-02-28 11:40

國軍守不住慈湖陵寢 包正豪：現場指揮官撤職查辦

2018-02-28 14:56

【重磅快評】慈湖潑漆 總統府鼓勵、國防部縱容？

2018-02-28 16:32

影╱慈湖陵寢對蔣靈柩潑漆 畫面曝光

2018-02-28 11:43

慈湖陵寢遭潑漆 大陸遊客：這在大陸會槍斃！

2018-02-28 15:20

228事件71周年 青年獨派團體棺柩潑漆、撕毀國旗

2018-02-28 16:12

闖慈湖潑漆青年：停止供奉獨裁者 否則行動不停止

2018-02-28 16:28

蔣中正棺柩被潑紅漆 憲兵應變不及

2018-02-28 11:07

美防衛專家：美須改變政策 售台戰機潛艦

2018-02-28 03:56

蔡正元：228事件的「達姆彈」 是美國間諜製造的謊言

2018-02-28 01:39

二二八受難者家屬：「靠樹枝上的皮帶找到爸」

2018-02-28 11:54

慈湖陵寢遭潑漆 鄭文燦：我不是名嘴不回應

2018-02-28 12:03

小英昔稱逼民上街是執政黨最大暴力 侯漢廷：罪魁禍首

2018-02-28 06:35

紙廠全面封口！ 未來衛生紙漲價恐「只能做、不能說」

2018-02-28 01:19

民調／歷任北市長誰表現最好 陳水扁第一馬英九第二

2018-02-28 09:47

柯文哲反對移除北市蔣公銅像 民調：近七成民眾贊同

2018-02-28 21:12

蔣棺柩遭潑漆 孫大千：打臉推動轉型正義的小英

2018-02-28 14:15

蔣介石棺柩遭潑漆 蔣萬安：非常痛心和遺憾

2018-02-28 21:22

紀念二二八 馬英九：無證據證明蔣介石是事件元凶

2018-02-28 11:58

慈湖潑漆 包正豪：算不算侮辱屍體罪？

2018-02-28 14:12

影／慈湖潑漆 後指部：待抓到作案人士再擇期開放

2018-02-28 13:15

蔣中正棺柩被潑漆 周錫瑋：我們真的生氣了

2018-02-28 16:28

【重磅快評】「安屎之亂」政府束手無策？

2018-02-28 11:52

影╱蔣中正棺柩遭潑紅漆 慈湖衛兵被迫現場交接

2018-02-28 12:48

蔣中正棺柩遭潑漆 軍方依法提告

2018-02-28 18:09

潑漆獨派青年記者會撕國旗 媒體記者質疑遭請走

2018-02-28 15:58

影／北市選戰民調3人對決 柯P壓倒性領先

2018-02-28 17:14

馬英九赴二二八紀念館 寫下這24個字

2018-02-28 10:55

人類何時開始用衛生紙? 竟是6世紀這國家

2018-02-28 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top