六都灘頭堡 藍營新北虎侯初選受關注

2018-02-28 20:13 中央社 新北28日電



新北市副市長侯友宜宣布請辭，將參選新北市長，他強調是人生的第一場選舉，責無旁貸知道自己為何而戰，全力以赴。他是否能與前台北縣長周錫瑋在民調勝出，備受藍綠陣營關注。

下屆新北市長選舉，藍營誰能勝出攸關綠營找誰對戰。侯友宜早有意參選新北市長，也關心許多市政建設，在市議會總質詢更經常被市議員提及參選意願、是否辭職參選。不過，侯友宜從不鬆口，總是四兩撥千斤。

市府大禮堂與新聞發布室位於記者室旁邊，比起市長朱立倫一年一度親自拜年，侯友宜反而更常往記者室交流溝通，早在一年多前被媒體問到選舉議題，他總是避而不答或強調沒有參選規劃。

事實上，儘管侯友宜嘴裡不說，但教育、社政、公安、警察、消防等市政活動，市府都極力讓他曝光，甚至有專人陪同攝影、紀錄、製作影片。

以鴨子划水姿態計畫參選的侯友宜，以往沒經營臉書社群，西元2016年6月底開始經營粉絲頁，距離今天透過臉書對外宣布參選，整整20個月。一年8個月，累積16萬餘名粉絲，許多重大消息也透過臉書宣布。

以往，侯友宜常和記者說退休後並不缺錢，主要是對市長朱立倫情義相挺，才來當這個事繁又不討好的「副市長」。儘管侯友宜的呼聲很高，直到今天主動透露已辭職，讓中國國民黨的新北市長選舉黨內初選更明朗化。

如今要問鼎市長，對參選動機，侯友宜表示「責無旁貸」，這是人生的第一場選舉，擔任副市長7年以來，學習很多，希望能再為這個城市做得更多，為了讓新北市民生活過得更好。

侯友宜表示，繼續為台灣這塊土地打拚的心情，從他當警察第一天開始，從沒變過。實際上，侯到記者室寒暄時，也常分享其警察生涯出生入死的經歷。談起過去刑事經驗常眉飛色舞，但談到參選話題就搖頭不語。

由警轉政，侯友宜的人生有了很大的轉變，不過，侯友宜的從警生涯，日前也遭有意角逐新北市長的前市議員金介壽大做文章。對此議題，侯友宜今天公開說「這是我人生中的第一場選舉，我知道自己為何而戰。」

不過，侯友宜首先要通過國民黨內初選的挑戰，他與藍綠陣營都交好的人脈，是助力或阻力尚待觀察。倒是去年參加國民黨黨慶活動婉拒持國旗與黨旗上台的畫面，一再被提及。

前台北縣長周錫瑋也挑戰黨內初選，並拿自己遭批評的「上山打老虎」事件，自許為「虎哥」，勇於面對選民的檢驗。

即使侯已宣布辭職，對於競爭對手長期行政優勢，周錫瑋表示，打鐵還需自身硬，這是一場小蝦米對大鯨魚的競爭，但他有勇氣與信心。周錫瑋今天受訪表示，「我終於可以減輕侯友宜挾帶行政資源的壓力。」

有意參選新北市長的民主進步黨立委吳秉叡也認為，辭職是好事，希望以後都不要利用行政資源輔選。

藍營以「穩住新北、重返中央」作為新北市長候選人黨內初選的主軸，3月2日張貼公告。初選民意調查規則怎麼訂定才是侯友宜、周錫瑋甚至金介壽如何勝出的關鍵。

周錫瑋接受中央社記者訪問時說，政黨面對的挑戰不在選舉，而在勝選後的施政。國民黨須推出立場最堅定的候選人，才能確保年底勝選的氣勢，進一步帶動各地勝選，他希望黨部要辦理全國性的電視辯論。

周錫瑋說，過去20年來勝選的政黨，往往輸掉台灣的進步，輸掉民眾的福祉。他希望初選公告一個月後才舉行民調，有鑑於日前有民調公司「凸槌」，建議由黨中央來做民調。

周錫瑋說，政治人物的誠信等於是他的生命。他讓賢給朱立倫參選新北市長，卸任後能堅持信守「不入府、不入閣、不接受國營事業的酬庸」，蹲下身，以畫筆彩繪自己的人生，腳踏實地沉潛規劃，設計自己理想中未來的新北願景。

新北市被視為藍營六都的灘頭堡，這場黨內的「虎侯大戰」初選備受各界關注，甚至可能牽動藍綠後續的敏感選舉神經及結果，誰能勝出將會是春節過後的熱門話題。