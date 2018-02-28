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柯P負面外溢效應? 綠議員憂心不提名將影響六都

2018-02-28 09:13聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

年底台北市長選舉民進黨究竟是否要繼續禮讓現任市長柯文哲，備受外界關注。為此，民進黨籍台北市議員許淑華、顏聖冠、國民黨籍台北市議員徐弘庭等人今接受電台專訪，對於「禮讓」議題，許淑華直言，民進黨若不提名，市議員選情雖然不至於崩盤，但掉個5、6席是一定有的。

顏聖冠則是提到，如今柯文哲的外溢效應已從3年多前的「正面」，變成「負面」，若黨中央不提人，不只是台北市會受到影響，六都也會受到影響。

顏聖冠表示，前陣子過年期間到台中，遇到朋友的朋友，對方很關心台北市選舉，一見面就問「台北市到底要不要推人」，但因為黨中央沒有給答案，自己跑基層時也很尷尬、矛盾，總是模糊帶過，不料對方後來就直接說「如果台北市不推人的話，那我們就不去投票了」。

顏聖冠強調，黨中央提不提人，不是只有影響台北市長、台北市議員選舉，六都多少也會受影響，基層支持者是希望用這這樣子的方式，逼迫黨中央推自己人。

顏聖冠表示，許多深綠的支持者不僅揚言不出來投票，甚至還說寧可讓國民黨上，如果哪個議員和柯文哲走太近，就要給該議員一點顏色看；但也有深綠的年輕人支持柯文哲，現在訊息很混亂，但總之有人不支持柯文哲，這是事實，黨中央應該要重視。

許淑華則說，民進黨如今全面執政，這也是民進黨執政後的第一次投票，任何執政黨的選票相對都會掉，更何況柯文哲只要打著「垃圾不分藍綠」，他就會選上。

許淑華強調，如何讓民進黨支持者有一個依靠力，議員選舉就不會影響這麼大，否則現在變成民進等起碼有一成支持者不出來投票，這是我們憂心的狀況。

至於若禮讓柯文哲，是否會有任何政黨得利？許淑華認為，那就要看國民黨本身夠不夠團結了。

徐弘庭表示，上次選舉，國民黨有一成選民沒有出來，如今若能催出這一成選票，再加上民進黨有一成不出來投票，一來一回就差很多，柯文哲沒有大家想像中這麼強。

台北市議員顏聖冠表示，如今柯文哲的外溢效應已從3年多前的「正面」，變成「負面」，...
台北市議員顏聖冠表示，如今柯文哲的外溢效應已從3年多前的「正面」，變成「負面」，若黨中央不提人，不只是台北市會受到影響，六都也會受到影響。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供
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台北市議員徐弘庭表示，上次選舉，國民黨有一成選民沒有出來，如今若能催出這一成選票...
台北市議員徐弘庭表示，上次選舉，國民黨有一成選民沒有出來，如今若能催出這一成選票，再加上民進黨有一成不出來投票，一來一回就差很多，柯文哲沒有大家想像中這麼強。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供
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對於「禮讓」議題，台北市議員許淑華直言，民進黨若不提名，市議員選情雖然不至於崩盤...
對於「禮讓」議題，台北市議員許淑華直言，民進黨若不提名，市議員選情雖然不至於崩盤，但掉個5、6席是一定有的。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供
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