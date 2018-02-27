陳菊：柯文哲跟著藍營踹我們 好奇怪

2018-02-27 22:42 中央社 中央社



台北市長柯文哲多次批評民進黨及高雄市，引發綠營基層反彈，高雄市長陳菊今天接受中央社專訪時說，「當國民黨若干議員罵我們，他就順著也踹我們一下，我都覺得好奇怪」。

陳菊昨天在政論節目受訪時坦言不會相信柯文哲，會設法在民進黨選對會反映基層心聲；柯文哲今天回應，「那也還好才一票」，還是一句話，「這個國家選舉太多了」。

陳菊今天接受中央社專訪，再次談到柯文哲時說，外界對高雄的監督批評，她都虛心接受，但是柯文哲對高雄很多的批評，「南台灣很多市民朋友都覺得很奇怪」、「至少我們會認為他不是我們的敵對面」，對於高雄南台灣發展，柯文哲應該有相對的同理心。

陳菊認為，「當國民黨若干議員罵我們，他就順著也踹我們一下，我都覺得好奇怪」，柯文哲對高雄的財務結構了解多少？台北市占盡首都的資源，但高雄市面積比台北市大13倍，人口比台北市多8、9萬，城鄉的差距是有很多問題，根本是「飽漢不知餓漢饑」，高雄市真的是很辛苦。

陳菊說，高雄捷運是從謝長廷市長時代拚了半天，紅橘兩線用BOT的方式，一站一站地核准，中間辛苦不在話下，柯文哲認為高雄捷運沒人坐，卻沒想到台北市捷運是網狀，高雄只有兩條，而且興建過程非常艱難。

陳菊強調，公共運輸當然不是賺錢的工具，全世界很多公共運輸都不賺錢，但為提供人民更便捷交通，這是政府的責任，高雄市政府是為了地方長遠發展而努力。

「另一個讓我印象深刻的是蘇麗瓊的事情」，對於子弟兵、前台北市秘書長蘇麗瓊的離職風波，陳菊直說「很心疼」。

陳菊透露，蘇麗瓊原本擔任高雄市副秘書長，柯文哲透過台北市副市長林欽榮推薦，找蘇麗瓊當台北市秘書長，當時蘇麗瓊來找她，她覺得蘇麗瓊是優秀文官，若能擔任文官最高階的秘書長，她當然答應且支持。

陳菊說，後來蘇麗瓊要離開柯市府，柯文哲要不要慰留，這是市長的權力，但也不必說成好像「無利可圖」才離開，這對優秀的文官是很嚴重的指控，她對蘇麗瓊很心疼，曾打電話為她加油，柯文哲指控的內容不是事實。