民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



民進黨彰化市長黨內初選，昨晚進行的三家民調公司民調結果，今天上午公布，縣議員林世賢54.29073%比45.70927%，高出賴岸璋近10%勝出，將代表民進黨力保彰化市的江山。林世賢表示，感謝有支持他的人，「受人點滴，他絕對會湧泉以報」，一定會讓彰化市煥然一新。

參加民進黨彰化市長黨內初選的有縣議員賴岸璋、林世賢，兩人實力接近，選情緊繃，在初選期間，兩人宣傳看板、布條掛滿街頭，甚至在大小場合、街頭、電話拜票，耳語不斷，競爭十分激烈。由於，目前彰化市是由民進黨執政，如果能獲得提名參選下屆彰化市長，贏面也較大。

在民調昨晚結束後，經過一夜沈澱，林世賢今天上午10時到民進黨彰化縣黨部關心民調結果，賴岸璋則未到場，由縣黨部主委黃振彥主持。宣布前，大家都顯得十分緊張。當林世賢獲知民調勝出後，欣喜若狂，趨前向賴岸璋的代表握手，賴岸璋的代表也很有風度地表達恭喜。

林世賢說，賴岸璋跑基層，是黨內優秀的人才，也是可敬的對手，未來縣府應多多借重他的長才，做出更大的貢獻。