親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改突襲立院
全台瘋搶衛生紙
藍綠各黨拚選戰
行政院人事異動
政治
軍事
綜合

宣稱來自未來 時空旅人：2020北韓引爆世界大戰

4桶氫氧化鉀儲筒掉南科馬路上 警消：1個月2次了

侯友宜不拿國旗 周錫瑋：不能代表國民黨

2018-02-27 10:15聯合報 記者王敏旭╱即時報導

前台北縣長周錫瑋今在新莊體育館舉辦「國旗飄揚 新北飛翔」記者會，會後來進行掃街活動，周錫瑋受訪指出，要代表國民黨必須要堅信國民黨建黨理念、中華民國國旗、國號，否則不能代表國民黨參選。

過去侯友宜曾表示，國旗拿在手裡是象徵，沒有拿在手裡，只要放在心裡，願意為這塊土地付出，都是愛國旗的人，只要內心有國旗，願意為國家做事，就是愛國旗的表現。他從小到大升旗是必做的事情，國旗在他心中。

新北市副市長侯友宜去年參加國民黨新北市黨部黨慶活動，2度婉拒拿國旗遭暗批不認同國民黨，前台北縣長周錫瑋，今更舉辦國旗飄揚的掃街活動，再度暗指可能會參選國民黨新北市長的侯友宜，不拿國旗、不認同國民黨。

周錫瑋指出，有許多朋友質疑這個問題，但今天不止針對「他」一個人問題，這是整個國家與社會都應該要做得事情，我歡迎「他」趕快參加，初選有評估機制，台灣是真正民主時代，人民希望你站出來講要參選、政見，也不要浪費老百姓納稅錢，這不符合民主法治。

國民黨新北黨部主委李乾龍曾指出，參選不一定要「辭職」，周錫瑋笑說，當主委不應該很公正嗎？一直幫某人講話，不辭職是主委決定的嗎？應該是人民吧。所有的初選規則都幫對手量身打造，已不是我能不能接受，而是國民黨支持者、市民能不能接受。

周錫瑋還說，地方黨部的主委現在已經露出很多偏袒的言論，最後初選結果怎麼樣讓大家能夠信服，應該要好好加油。

周錫瑋表示，選擇在新莊進行首場掃街，是因為上次選縣長時也是從新莊出發，如今再度參選新北市長選舉，也選在從新莊出發。

前台北縣長周錫瑋指出，要代表國民黨必須要堅信國民黨建黨理念、中華民國國旗、國號，...
前台北縣長周錫瑋指出，要代表國民黨必須要堅信國民黨建黨理念、中華民國國旗、國號，否則不能代表國民黨參選。記者王敏旭／攝影
分享
前台北縣長周錫瑋指出，要代表國民黨必須要堅信國民黨建黨理念、中華民國國旗、國號，...
前台北縣長周錫瑋指出，要代表國民黨必須要堅信國民黨建黨理念、中華民國國旗、國號，否則不能代表國民黨參選。記者王敏旭／攝影
分享

國旗國民黨周錫瑋2018新北市長選舉侯友宜
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

周錫瑋：叫台灣我們就變大陸的一個省

2018-02-27 09:58

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

綠嘉義縣長初選激烈 翁章梁：有藍樁腳在幫張明達動員

2018-02-27 09:38

宜蘭縣政開講拚選舉？ 陳金德：未必有關

2018-02-27 00:15

民進黨台南市長初選政見會 砲火四射

2018-02-27 00:14

吳敦義：韓國瑜「很合高雄氣口」

2018-02-27 00:02

新北議員選舉／綠擬提名36席 3月5~9日登記

2018-02-26 23:27

藍桃市長初選3強 仁海宮「出發」

2018-02-26 23:14

就事論事／台中市長、議員選情互有牽動 考驗國民黨

2018-02-26 22:39

與江啟臣合體 盧秀燕：選戰充分授權給他

2018-02-26 22:37

主席講了沒用 台南市長民進黨初選政見會又見砲火

2018-02-26 19:24

民進黨新北市議員提36席 4個選區可能不民調

2018-02-26 17:02

羅智強2026參選台北市長 「蔣萬安不是我的對手」

2018-02-26 16:35

評估六都選情？吳敦義：我沒有那麼強的望遠鏡

2018-02-26 15:24

孫大千要黃敏惠、蕭淑麗再辦一次會外賽 決定最終人選

2018-02-26 13:29

張顯耀、孫大千參選 宋楚瑜：沒跟他們有任何接觸

2018-02-26 13:24

菊姐挺黃偉哲 錄影帶聲音街巷宣傳

2018-02-26 11:32

國民黨台中兩戰將民調後首合體 同喊「盧秀燕將啓程」

2018-02-26 10:09

分裂戰爭！藍綠政黨基本盤鬆動 誰來打敗豬隊友

2018-02-26 10:00

輸的不只是民調／江啟臣該戰未戰 台中市長沒得戰

2018-02-22 15:16

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

全台瘋搶衛生紙 律師：最貴的永遠不是你搶的東西

2018-02-26 17:32

衛生紙之亂 洪孟楷：懷念把180元米酒降到25元的馬英九

2018-02-26 15:07

馮世寬：可花1億買飛彈 能否多花1萬讓弟兄們吃好些

2018-02-26 11:53

孫大千要黃敏惠、蕭淑麗再辦一次會外賽 決定最終人選

2018-02-26 13:29

46年前的衛生紙之亂 蔣經國孫運璿怎麼抗漲？

2018-02-27 08:00

影／軍系八百壯士清晨闖進立院 1頭部重創急救中

2018-02-27 07:45

反年改突襲衝進立法院 退役上校攀爬建築墜地重傷命危！

2018-02-27 07:58

命危繆德生 去年才完成3600公里徒步北伐路

2018-02-27 08:41

摔傷命危上校繆德生 愛女是台大13妹之首

2018-02-27 08:49

衛生紙傳飆漲引爆瘋搶潮 彰化檢方要出手了

2018-02-26 13:55

台灣民眾瘋搶衛生紙 登上英國BBC

2018-02-26 17:30

影／繆德生摔落畫面曝光 後腦著地受重創

2018-02-27 09:51

影／八百壯士襲立院1命危 「流光血讓蔡政府付出代價」

2018-02-27 08:06

國防部人事異動 空軍司令由副司令張哲平調任

2018-02-26 19:22

台灣最夯風景！ 從賓士到腳踏車 全面出動搶搬衛生紙

2018-02-26 12:28

表決勞基法跑票被開鍘處罰 林淑芬：坦然接受

2018-02-26 16:45

不只衛生紙 那些年我們一起搶買過這些...

2018-02-26 15:59

民眾瘋狂搶購衛生紙 這裡的衛生紙全部免費供應

2018-02-26 18:01

軍人年改樓地板38990元太高？ 政院方案恐生變

2018-02-26 23:42

衛生紙搶購潮 呂秋遠：台灣人先天下憂而憂

2018-02-27 06:31

【重磅快評】官兵愛大鵬 難道苛政猛於「馮」？

2018-02-26 16:02

18監委巡察嘉縣 夜宿原價近萬元旅館

2018-02-26 23:48

衛生紙被搶光 夾娃娃機20元「保證取物」

2018-02-26 13:10

顏寬恒：民進黨忘了民主 「蔡」則天時代來了

2018-02-26 16:45

衛生紙之亂！ 李茂生：貪小便宜才是公約數

2018-02-27 06:25

女王的戰爭！潘維剛踢館雷倩 兩人從白天駁火到深夜

2018-02-27 01:52

八百壯士衝立院 段宜康：反年改只是政治鬥爭藉口

2018-02-27 09:06

謝金河：川普炫耀小英通話的發文 讓推特聲名大噪

2018-02-27 06:40

全民瘋搶衛生紙 地檢署出動要抓囤貨的「紙蟲」

2018-02-26 23:03

返年改團體突襲立院1傷1命危 嚴德發：這是國安危機

2018-02-27 09:10

周錫瑋：叫台灣我們就變大陸的一個省

2018-02-27 09:58

福衛五號拍攝全島無雲圖 太空中心擬印成海報贈送

2018-02-26 16:20

馮世寬臨行留言 披露職務調整事出突然

2018-02-26 13:56

朱立倫：去年一再修勞基法造成許多困擾

2018-02-26 12:08

連衛生紙都要擔憂 侯漢廷：人們看不到希望才是問題

2018-02-26 21:44

總統盼有氣質的通過法案 柯建銘：使命必達

2018-02-26 22:57

羅智強2026參選台北市長 「蔣萬安不是我的對手」

2018-02-26 16:35

勞基法跑票遭懲處 劉建國：人都已經往生了還要回應

2018-02-26 14:13

評估六都選情？吳敦義：我沒有那麼強的望遠鏡

2018-02-26 15:24

學者爆料 勞部砍周休二日研究案

2018-02-26 21:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top