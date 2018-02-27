侯友宜不拿國旗 周錫瑋：不能代表國民黨

2018-02-27 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



前台北縣長周錫瑋今在新莊體育館舉辦「國旗飄揚 新北飛翔」記者會，會後來進行掃街活動，周錫瑋受訪指出，要代表國民黨必須要堅信國民黨建黨理念、中華民國國旗、國號，否則不能代表國民黨參選。

過去侯友宜曾表示，國旗拿在手裡是象徵，沒有拿在手裡，只要放在心裡，願意為這塊土地付出，都是愛國旗的人，只要內心有國旗，願意為國家做事，就是愛國旗的表現。他從小到大升旗是必做的事情，國旗在他心中。

新北市副市長侯友宜去年參加國民黨新北市黨部黨慶活動，2度婉拒拿國旗遭暗批不認同國民黨，前台北縣長周錫瑋，今更舉辦國旗飄揚的掃街活動，再度暗指可能會參選國民黨新北市長的侯友宜，不拿國旗、不認同國民黨。

周錫瑋指出，有許多朋友質疑這個問題，但今天不止針對「他」一個人問題，這是整個國家與社會都應該要做得事情，我歡迎「他」趕快參加，初選有評估機制，台灣是真正民主時代，人民希望你站出來講要參選、政見，也不要浪費老百姓納稅錢，這不符合民主法治。

國民黨新北黨部主委李乾龍曾指出，參選不一定要「辭職」，周錫瑋笑說，當主委不應該很公正嗎？一直幫某人講話，不辭職是主委決定的嗎？應該是人民吧。所有的初選規則都幫對手量身打造，已不是我能不能接受，而是國民黨支持者、市民能不能接受。

周錫瑋還說，地方黨部的主委現在已經露出很多偏袒的言論，最後初選結果怎麼樣讓大家能夠信服，應該要好好加油。