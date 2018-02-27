綠嘉義縣長初選激烈 翁章梁：有藍樁腳在幫張明達動員

2018-02-27 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨嘉義縣長初選競爭激烈，前農委會副主委翁章梁、嘉義縣議會議長張明達，將以民調決定誰代表民進黨參選。翁章梁今天接受廣播專訪時表示，他與民眾都有看到，張明達在地方的造勢活動，有國民黨樁腳系統在幫忙動員；翁章梁表示，有支持者擔憂初選結束若他勝出，張明達恐脫黨參選。

翁章梁上午接受廣播節目專訪，主持人周玉蔻詢問，嘉義縣這場初選國民黨是否有策略性支持張明達？翁章梁表示，他在跑基層時，看到兩個現象，一是很多宴客場合，國民黨地方樁腳陪張明達人馬在敬酒，他原本不易為意，以為是張明達因為議長身分比較客氣，但又看到張的造勢場合上，有國民黨的人。

翁章梁說，從張明達的3場大型造勢來看，國民黨很多樁腳系統在幫張明達動員，「這是事實」。他都有向黨中央反應，黨中央選對會有一個處理小組，候選人把初選過程的意見提出、檢舉或要求，目前選對會都還沒有做進一步處理。他說，他日前也公開質疑國民黨黨主席吳敦義，為何國民黨在嘉義縣有這麼多動作？

至於初選結束後，兩人是否可能合作？翁章梁說，他曾找張明達簽承諾書，內容是初選期間不互相攻擊，初選後不投靠國民黨、不違紀參選，當時張明達沒有反對，也沒有當場簽署，直到目前張也沒有簽。

翁章梁說，他與所有支持者都擔心張明達可能違紀參選，因為張明達曾說過如果民調不公平，要用無黨籍參選；他則認為，黨中央行之有年的民調，他不會質疑不公平。