綠高市長初選27日電視政見會 4強論戰

2018-02-26 19:59 中央社 台北26日電



民主進步黨2018年高雄市長初選電視政見發表會明天在壹電視登場，4位參選人立委管碧玲、趙天麟、陳其邁、林岱樺將同台論戰，全力衝刺，爭取選民認同。

這場電視政見發表會原訂2月11日舉辦，因為2月6日花蓮大地震而取消。經民進黨選舉對策委員會2月21日討論後決定續辦，選在明天下午4時至6時進行，壹電視新聞台、壹電視網路現場直播。

管碧玲今天接受中央社記者訪問時表示，「最後衝刺、全力衝刺」，信心百分之百。

趙天麟說，自從參選從政以來，每一場辯論會或政見發表會，他都非常期待，因為這是可以公平、公正呈現所有參選人主張的機會，希望能夠獲得選民的認同與支持。

陳其邁強調，「平常心」，他會利用電視政見發表會機會，把政見向高雄市民說明。

林岱樺表示，有信心在電視政見發表會這個平台上，把參選主軸「為高雄年輕人找出路」，讓更多選民知道。她雖然沒有獲得派系和財團支持，參選非常辛苦，但是這也成為優點，可以公正無私，帶領市府團隊向前行，全力照顧市民。

民進黨2月4日已在民視舉辦嘉義縣長初選電視政見發表會，今天下午再於民視續辦台南市長初選電視政見發表會。明天下午在壹電視舉行的高雄市長初選電視政見發表會結束後，台南、高雄、嘉義縣的縣市長提名初選電視政見發表會就全部完成。

等待電視政見發表會全部完成後，民進黨台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名初選將由民調定勝負，黨中央規劃3月5日到7日辦理電話民調，3月14日中央執行委員會公告提名名單。