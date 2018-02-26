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法拉利、瑪莎拉蒂跑車遭撞 車主竟都是前縣議員

主席講了沒用 台南市長民進黨初選政見會又見砲火

2018-02-26 19:24聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

民進黨台南市長黨內初選，候選人間彼此攻擊嚴重，傍晚舉辦電視政見會，會中提問人對攻擊一事要求各候選人表態，黃偉哲表示自己會反省，顏純左也道歉，但整場政見會中仍然砲火四射、煙硝味十足。

民進黨台南長黨內初選，由於初選出線幾乎就是篤定當選，黨內競爭激烈，各式的攻擊、抹黑等手段盡出，黨主席蔡英文雖然日前發下重話「再攻擊就取消初選資格」，但民調在即，仍難遏止，傍晚政見會舉辦的同時，陳亭妃陣營又公開指控黃偉哲陣營意圖教導民眾在民調中謊報年齡，以提高積分，但遭黃陣營否認。

政見會中李俊毅首先發難，拿著「鏡周刊」針對其中報導黃偉哲與助理因涉及千萬元而遭人控告詐欺一事，表示黨內團結固然重要，但不能不分青紅皂白的護短，否則就是假團結，要求黃偉哲說清楚講明白。

王定宇則表示，初選不應該是打倒同志，而應該是良性用政見來競爭，同時也不應該是動員造勢的競賽，強調過程中選民應該要特別注意「什麼樣的人跟候選人站在一起」，暗諷之前有候選人被批評與黑金站在一起。

資深媒體人陳敏鳳在政見會中提問，認為台南初選攻擊嚴重，影響民進黨的形象，候選人有何看法，選後要如何修補促進團結。

黃偉哲坦承過程中確實有讓選民失望之處，強調自己會反省，之後會努力「宣揚正面價值」，並稱候選人都有多年的從政經驗，究竟如何相信選民自有公斷。

葉宜津則表示，從政以來始終如一從不批評同志，相信選後自己是最能整合的人，她要求選民要檢驗「候選人講團結到底是發自內心，還是嘴巴說說而已」

陳亭妃則藉著提問訴苦，表示自己是有勝算的人，一直很重視團結，並約束團隊不去攻擊別人，但遺憾的是過程中卻不斷被耳語攻擊、抹黑，對手「打人卻喊救人」，表面上說不攻擊，私下卻招數連連，連過年期間都不例外，讓她痛心。

她並表示從政20年，自己或助理從未被人質疑有操守問題，或被扯上官司，這些都是公開的，選民很清楚。

顏純左則對攻擊表示抱歉，但強調候選人旁邊站的人很重要，選民要睜大眼。

而針對周刊報導，黃偉哲利用結論時拉行政院長賴清德為他背書，表示賴稱「這些抹黑、攻擊都不是事實」，並認為全案是當事人有財務糾紛，根本與他無關，之前台南市的議長選舉也不是他操盤卻扯上他，覺得很冤枉，但相信這些都是承擔大任之前的考驗，會一肩扛起。

民進黨台南市長初選六名候選人傍晚參加電視政見會。圖／候選人提供
民進黨台南市長初選六名候選人傍晚參加電視政見會。圖／候選人提供
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民進黨台南市長初選六名候選人傍晚參加電視政見會。圖／候選人提供
民進黨台南市長初選六名候選人傍晚參加電視政見會。圖／候選人提供
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李俊毅在民進黨台南市長初選電視政見會中，拿著周刊要求對手說清楚講明白。記者修瑞瑩...
李俊毅在民進黨台南市長初選電視政見會中，拿著周刊要求對手說清楚講明白。記者修瑞瑩／翻攝
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民進黨台南市長初選六名候選人傍晚參加電視政見會，會後合掌展現風度。圖／候選人提供
民進黨台南市長初選六名候選人傍晚參加電視政見會，會後合掌展現風度。圖／候選人提供
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民進黨台南市長初選六名候選人傍晚參加電視政見會。圖／候選人提供
民進黨台南市長初選六名候選人傍晚參加電視政見會。圖／候選人提供
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黃偉哲民進黨陳亭妃

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