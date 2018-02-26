藍營高市退無可退 韓國瑜恐終須一戰

2018-02-26 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（右）日前走訪高雄果菜批發市場，向攤商拜年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底縣市長選舉，國民黨在最關鍵的「六都」選戰，除了已完成提名的台中市，其他也將正式進入提名初選階段。高雄市方面，黨內點名市黨部主委韓國瑜，已面臨退無可退、終須一戰的決定，據了解，在主客觀情勢逐步到位下，韓國瑜最遲三月七日就可能宣布參選，且不排除提前鬆口表態，為國民黨一戰。

韓國瑜於一月底首度鬆口，強調感受到基層熱情，至於是否投入高雄市長選舉，將在三月七日表態。

國民黨的六都提名布局，目前黨內最關注韓國瑜的動向，黨內和地方基層都認為，市長提名不能再拖。黨內人士指出，府院人事改組後，高雄市長陳菊極可能出任總統府任秘書長，一旦陳菊北上，初選提名人就可能順勢代理高雄市長，屆時國民黨的氣勢和處境將更加不利。

黨內指出，韓國瑜在去年六都布局時，就是被欽點的一級戰將，如今國民黨在中台灣完成提名布局，嘉義市將提名前市長黃敏惠，台南市高思博也願一戰，韓國瑜若在高雄市出征，中台灣和南台灣就能進一步連線，發揮區域作戰的最大效益，若拼圖少了高雄市，南台灣戰線一旦破解，中、北台灣將面臨絕對不利的「守勢」。

藍營人士指出，國民黨在六都的布局，除了新北侯友宜，原本鎖定的是台北市蔣萬安、桃園吳志揚、台中江啟臣、台南高思博及高雄的韓國瑜，希望組成中壯世代「六星連線」，南北共同出擊打出最佳士氣，但如今蔣萬安、吳志揚不參選，江啟臣初選落敗，韓國瑜若也不參選高雄市，對國民黨整體縣市長乃至縣市議員的選戰布局，將造成致命打擊，在此情形下，韓國瑜應深知自己使命，年底高雄市長一戰，只有奮進而無退路。