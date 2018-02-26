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嘉市兩女戰爭難解 藍做最壞打算

2018-02-26 00:38聯合報 記者王寓中／台北報導

嘉市議長蕭淑麗將以無黨籍身分參選嘉義市長，她說「我讓嘉義市民來提名」。 本報資料...
嘉市議長蕭淑麗將以無黨籍身分參選嘉義市長，她說「我讓嘉義市民來提名」。 本報資料照片
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國民黨在嘉義市出現「兩個女人的戰爭」，黨內憂心黨主席吳敦義若不出面協調，嘉義市可能贏的「勝局」將成「危局」，但據了解，包括中央和地方黨部已盡最大努力，並且做好最壞打算，若蕭淑麗退黨登記參選，只能各自登山，打一場硬仗求勝出。

針對嘉義市出現分裂局面，國民黨組發會主委李哲華表示，一切依照程序走，「民主政治、勉強不得」，等正式參選登記後，才會知道蕭淑麗是否選到底。

雖然黨內有人希望吳敦義出面協調，但吳敦義和蕭淑麗因四年前的議長選舉，國民黨有無幫蕭淑麗？蕭淑麗有沒有找吳敦義？兩人公開槓上，再碰面溝通的可能性，已經是微乎其微。

據了解，包括吳敦義、前主席洪秀柱，黨中央、地方黨部都不斷協調，希望蕭淑麗透過民調機制，共同推出最有勝選可能的參選人，但蕭淑麗執意參選到底的態度，迄今仍未改變。

藍營人士指出，黃敏惠和蕭淑麗若有整合機會，國民黨在嘉市勝算當然大，只是黃敏惠和蕭淑麗、市長涂醒哲三搶一，民進黨的機會自然升高。但據了解，包括黨內、藍營及媒體民調都顯示，黃敏惠、蕭淑麗、涂醒哲三人的對比民調，黃敏惠領先有一段差距，如果選戰到最後，三人正式開打，仍有一定勝選的機率，最後也有棄保的操作空間。

蕭淑麗吳敦義黃敏惠涂醒哲

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