嘉市民調勝出 黃敏惠：未來這場仗難打

2018-02-26 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ／嘉義市報導



國民黨嘉義市長初選民調昨天出爐，由前市長黃敏惠勝出，面對議長蕭淑麗退出國民黨、藍營分裂的局面，以及爭取連任的市長涂醒哲，黃敏惠坦言，「這一仗不好戰，比過去更艱難。」

國民黨嘉市長初選民調，由前市長黃敏惠（右）勝出，落敗的前青輔會主委李允傑（左）和黃一起舉手振臂。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

國民黨嘉義市長選舉提名，因蕭淑麗退黨，由黃敏惠與前青輔會主委李允傑以全民調決定人選，昨天公布結果，黃敏惠勝出，國民黨本周三的中常會將正式通過提名。

民調落敗的李允傑，表達願意團結至上、幫忙輔選；黃敏惠稱讚李允傑的氣度。但基層支持者對於藍軍無法整合感到焦慮。黃敏惠說，願虛心傾聽，仍希望有團結空間，盡最大努力打贏這一仗。

嘉義市長涂醒哲（右）昨天被問到國民黨初選民調出爐，他說「全力拚市政最要緊」。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

針對國民黨初選結果，涂醒哲、蕭淑麗都說「那是他們家的事」。涂醒哲還說，「全力拚市政最要緊」，要用政績牌贏得認同。

決定退黨參選的蕭淑麗指出，黃敏惠脫穎而出是預料中的事，希望這是場君子之爭，不要有惡意攻擊、抹黑、中傷；她說，無黨心更寬、無黨路更廣，將全力以赴，訴諸民意，爭取更多嘉義市民支持。

黃敏惠表示，過去縱使曾參選過，但這次考驗更為嚴峻，因為時空背景完全不同。但她對深愛的嘉義有使命感，再度披掛上陣，是要找回嘉義光榮感。

由於嘉義市長選戰，將形成市長涂醒哲、黃敏惠與蕭淑麗三強鼎立抗衡；地方人士認為，藍營女將黃敏惠、蕭淑麗相爭，將有利涂醒哲過關，有人還稱「黃、蕭成為涂的兩大助選員」。

不過，地方人士指出，涂醒哲施政民調常吊車尾，團隊一級主管總是「補不滿」，且缺乏人和，府會關係緊繃，恐危及連任之路；只是黃敏惠回鍋參選，也被質疑不符合「世代交替」期待；至於蕭淑麗脫黨選到底，則有被藍綠夾殺、選情邊緣化風險。