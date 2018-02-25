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南投縣長選舉 藍綠都有罩門待補救

2018-02-25 19:49聯合報 記者張家樂╱即時報導

南投縣長選舉，林明溱和洪國浩代表藍綠出馬，但藍綠的選戰整合都出現罩門。民進黨在縣內4大市鎮中，南投市長和竹山鎮長人選喬不定，對洪的選戰整合有影響；而全縣過半的鄉鎮長挺綠，則是讓藍營支持者感到憂心。

南投縣13鄉鎮市長，以往都只草屯和魚池鄉長屬綠營，其餘的鄉鎮市長藍營占大多數。但這屆的鄉鎮長，除仁愛、信義2個原民鄉，藍營鄉鎮長已沒過半，這在南投縣不曾有過。

綠營執政後，國姓、中寮、水里和集集鎮長，都和行政院中部服務中心互動良好，加上草屯、竹山和魚池3名綠營鄉鎮長，南投縣「泛綠」的鄉鎮長已過半。行政院長賴清德最近到南投縣，從鄉鎮長到場的情況，可清楚看出。

南投、草屯、埔里和竹山四大鎮的得票，幾可決定縣長選舉的輸贏。以往的縣長選舉，兩黨都是敲定四大市鎮長參選人，再搭配縣長人選連線打選戰。

唯這次南投市長選舉，綠營乏人問津，黨中央秘書長洪耀福曾前來協調，賴燕雪、陳翰立和羅美玲3綠營縣議員，都無意參選。南投市的公教票很多，一直民進黨較弱的選區，無人要選市長，使綠營的縣長佈樁，顯得吃力。

綠營的竹山鎮長黃丹怡，志在連任，唯她涉案地檢署偵辦中；縣議員張志銘有意參選竹山鎮長，也因案交保，兩人都無法取得黨提名。竹山和南投市長人選遲未敲定，對洪國浩的選戰整合有影響。

縣長選戰已啟動。林明溱和洪國浩春節期間全縣跑透透，蔡英文和吳敦義也都下鄉造勢，唯藍綠兩黨在基層都還有待整合。

南投縣的鄉鎮市長，有過半數是泛綠的，讓藍營的支持者感到憂心。記者張家樂／攝影
南投縣的鄉鎮市長，有過半數是泛綠的，讓藍營的支持者感到憂心。記者張家樂／攝影
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民進黨的南長和竹山鎮長人遲未敲定，影響綠營的縣長選戰佈局。記者張家樂／攝影
民進黨的南長和竹山鎮長人遲未敲定，影響綠營的縣長選戰佈局。記者張家樂／攝影
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選舉洪國浩民進黨

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