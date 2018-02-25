高志鵬、陳昭姿喊：支持阿扁就挺陳亭妃

2018-02-25 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



爭取民進黨下屆台南市長提名的立委陳亭妃今天下午在新營區造勢，現場座無虛席，余天說，陳亭妃在政壇20年乾乾淨淨不曾出事；陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿、立委高志鵬都說，支持陳水扁就挺陳亭妃。

陳亭妃表示，從政20年來清清白白，絕對禁得起考驗。

名嘴吳國棟批某市長以前自稱是綠色的，結果到大陸講兩岸一家親，立埸被質疑轉紅，一個已經很慘了，台南不可再選藍營支持的，要選顧台灣的陳亭妃。

陳昭姿說，他是前總統陳水扁民間醫療小組發言人、一邊一國理事長，阿扁知道她要幫陳亭妃助講，「還比讃」，希望所有支持阿扁的就支持陳亭妃。

立委蔡易餘表示，這是他擔任立委助講最大場造勢場合，稱讚陳亭妃團隊最清廉的，她沒有因選市長，放棄民進黨的立場，是百分之百民進黨。

立委高志鵬說，他代表前總統陳水扁來的，在陳水扁落難的時候，陳亭妃最關心，阿扁唯一支持陳亭妃。

余天強調陳亭妃在政壇20年，從地方到中央「不曾出事」，相當不容易，個性很適合當台南市長，他保證陳亭妃當市長，一定把市民當自己生命疼惜，民調的時間為3月5日至7日，屆時大家待在家裡等電話，若通過民調，一定找多名藝人好好來慶祝。