替陳宜民站台 王金平：很有當選可能性

2018-02-25 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



國民黨立委陳宜民今舉行參選高雄市長政見會，前立法院長王金平也首度現身力挺。王金平說，民進黨已執政多年，台語俚語說「看久就臭殕（發霉）」，選舉很可能會產生鐘擺效應，陳宜民仍很有當選的可能性。

另一位被認為可能參選的國民黨高市黨部主委韓國瑜受訪表示，他有兩個角色，一是身為主委，要確保選舉公平順利，另一個是「星探」，幫國民黨尋找優質的市長或議員人才。至於他自己是否參選市長，預計要在到任主委半年的3月7日決定。

陳宜民今在高雄市三民區舉行第5場參選高雄市長政見會，王金平和立委顏寛恒、吳志揚等人現身力挺。王金平說，選舉要投給誰，只是一念之間，許多人對政府施政有很多不滿，若想要換人做，就可能支持陳宜民，「當選可能性也是很有的。」

對於民進黨在高雄執政20年，行政資源豐富，王金平說，雖然這是對國民黨較不利的地方，但他也相信「看久就臭殕」，人民也會想要「換黨做做看」。

王金平說，國民黨已走到山窮水盡，但若大家重新認識國民黨對台灣的重要性，並對政府施政不滿，就可能產生回頭支持國民黨的鐘擺效應。他並強調，國民黨對民進黨仍有制衡力量，這是台灣民主不可或缺的力量，盼人民一定要維持住。

王金平還說，高雄多年來都沒有高雄子弟當市長，對鄉親來說是很遺憾的事，希望大家能支持真正的高雄子弟陳宜民當市長。他也對陳宜民面授機宜表示，要多接觸各地民眾，用心傾聽各方意見，爭取老老少少共同支持，當選可能性就很高。