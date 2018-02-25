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柯文哲首邀社福團體茶敘 有人疑拚選舉有人感受誠意

2018-02-25 07:47聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市長柯文哲昨下午在市府舉行社福團體新春茶會座談，據了解，這是柯文哲上任後首度邀請社福團體齊聚一堂，聆聽市政意見，被外界質疑是為了拚下屆選舉才會舉辦這場座談。雖然社福團體認為「有感受到柯市長誠意」，但也有人憂心，這又是一張為了選舉開出的空頭支票。

這場座談選在市府12樓劉銘傳廳舉辦，活動並未對外公開，邀請70多個社會福利單位參與，柯文哲昨日主持2點到4點的會議，並給予裁示，討論項目歸納為勞基法新制衝擊社福團體、活化校園餘裕空間、委託契約規定事項改進等7大主題。

其中靖娟文教基金會提案盼利用市內公園綠地新建交通公園，拿出內政部警政署統計資料，105年度未滿14歲兒童交通事故傷亡9899人，交通事故類型以「穿越道路中」居首位，認為北市要盡快比照日本、新加坡做交通主題公園，在公園內設置遊戲車輛，畫上交通號誌、斑馬線，讓小朋友就像真的在路上開車，寓教於樂。社會局表示，市長有裁示交通局、公園處今年找出地點推動建設。

台北市社會福利聯盟則表示，活化校園餘裕空間議題也討論多年，卻一直沒有提出完善的辦法，盤點出餘裕空間、妥善規劃，雖然市長有裁示要求教育局做全面檢測，提出10年計畫，但他們對業務執行單位「不放心」，盼市長可以管控進度。

靖娟文教基金會執行長林月琴則認為，希望能獲得好的回應，業務單位也腳踏實地進行，而不是為了選舉讓大家吐苦水，開出空頭支票，「選後又忘光了。」

詢問台北市社會福利聯盟看法，總幹事胡宜庭表示，即使政治人物有政治考量，但他們不在意，北社盟願意正面思考，只要能溝通協調、幫助台北市民，都願意把握機會讓市長聽見民間的聲音。

選舉柯文哲內政部

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