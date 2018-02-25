蔡主席才下禁令… 綠營南市長初選又在吵

台南市長參選人黃偉哲陣營，昨指控有民眾爆料印刷廠印製廿萬張未署名攻擊黃偉哲的文宣。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook

民進黨台南市長初選廝殺愈演愈烈，主席蔡英文才告誡不得攻訐，否則不排除取消資格，參選人立委黃偉哲陣營昨天就表示，有人印廿萬張黑函意圖攻擊；對手李俊毅則指控黃偉哲、陳亭妃花大錢動員遊覽車造勢，是民進黨的墮落。但這些質疑也都遭強力反擊。

黃偉哲團隊出示兩張日前報導黃偉哲國會助理涉嫌詐欺、偽造文書罪的黑函文宣，發言人邱莉莉說，前天接獲支持者檢舉，有近六十七箱、廿萬張不具名的黑函在永康一間印刷廠出貨，在中西區另間印刷廠下貨後就被載走，目前下落不明。

黃陣營發言人郭國文說，台南市長初選已是一場「正義與黑暗」的對決；這是第三起攻擊黃偉哲的黑函事件，已與律師研擬蒐集保全證據。

台南市長參選人李俊毅，昨質疑黃偉哲陣營動員遊覽車造勢，是民進黨的墮落。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook 參選人李俊毅以及立委陳亭妃團隊發言人蔡旺詮均對此懷疑是否黃陣營自導自演。立委王定宇說，是提早打預防針，但若是真實問題，黃要正面回應。

立委葉宜津說，黨中央不該忽視涉及清廉操守等核心價值問題。也是參選人的台南市黨部主委顏純左呼籲黨內團結，勿再抹黑。

李俊毅昨開記者會，出示一張穿有「黃偉哲」背心字樣男子，與一群民眾站在遊覽車旁的照片，質疑營造支持假象，這種選舉文化很「low」，自甘墮落；李也說，陳亭妃陣營也花大錢動員造勢。

郭國文說，遊覽車只是方便支持者前往參加活動，但李多次針對黃，是否淪為特定陣營助攻角色？陳亭妃說，因後援會與支持者相挺才辦造勢，沒有民眾支持，民進黨也無法走到現在。