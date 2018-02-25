吳志揚不參選須辭不分區立委？ 吳敦義：要另考量

國民黨主席吳敦義（左）昨出席公益活動，揮旗與長者同樂。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

國民黨桃園市長初選前天登記結束，不分區「政治組」立委吳志揚確定不參選，引爆吳是否要依當初切結請辭問題。國民黨主席吳敦義昨天表示，獲黨提名的不分區政治組立委確定要提前請辭，但吳志揚要另外思考。

曾簽署不得拒絕選戰布局切結書的四名不分區立委，包括吳志揚、徐榛蔚、張麗善、黃昭順。徐榛蔚與張麗善已獲提名分別參選花蓮縣長與雲林縣長。

吳敦義指出，根據前主席朱立倫任內所簽的切結書，當黨認為該不分區立委最適合、最有能力代表國民黨參選縣市長，沒有拒絕機會，一旦拒絕，黨就要收回其不分區立委。

張麗善與徐榛蔚已確定代表黨參選雲林縣長與花蓮縣長，吳敦義說，剩下的人要看發展，以及符不符合當時簽的切結書。至於吳志揚，吳敦義說，若桃園市黨部與黨中央考量後，吳不是唯一、最強、必須要出征的選手，就不產生是否收回他的不分區立委問題，「這是大前提」。

吳敦義強調，國民黨只有卅五席立委，其中還有一席被停權，資源有限，不能讓不分區立委直到當選縣市長後才放棄立委身分。

張麗善對吳說法表示「認同，適當時機就會辭」。徐榛蔚受訪時僅表示，目前還沒收到相關訊息，無法回應，會再和黨部確認。

吳志揚則說，不分區立委都要配合黨的需要，他不清楚什麼叫「政治組」；桃園市現在已經不走徵召，開始進行初選，也有很多人登記，所以沒有這個（請辭）問題。

黃昭順也說，所有不分區立委當初都有簽下同意書。至於獲提名的不分區立委要不要辭職，吳志揚認為，黨中央應再與被提名的立委討論，或許有人認為保有立委身分才有發言權，不然要爭取地方建設就沒有力道。

若張麗善與徐榛蔚提前去職，以不分區立委名單「男補男、女補女」原則，依序將由新北市教育局長林奕華與前僑務委員童惠珍遞補。若最後認定吳志揚與黃昭順也要去職，則分別由黨副主席曾永權與前立委李貴敏遞補。