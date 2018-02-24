衝擊國民黨台北市長與議員選戰？ 吳碧珠考慮放棄連任

2018-02-24 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨內有意角逐年底台北市長者眾，但已五任台北市議長的黨籍資深議員吳碧珠近日卻傳倦勤，考慮放棄連任。吳碧珠受訪時證實，確實在做相關思考，預計議會4月開議時會有決定。黨台北市黨部表示，將全力勸留。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，吳碧珠在當前台北市議會的地位「無可取代」，朝野各陣營都需要她，會「再跟她聊一下」，盼她能以大局為重，繼續為黨爭取連任，並爭取繼續領航台北市議會。

民國38年次的吳碧珠出身台北市士林望族，與地方陽明信用合作社、陽明山瓦斯均有淵源。台北市知名的士林夜市，也是吳碧珠在地方重要票倉。

民國70年，吳碧珠以無黨籍身分參選第四屆台北市議員，之後即加入國民黨，並一路連任至今，與新黨大老趙少康、新黨黨主席郁慕明屬同期台北市議員。

民國83年，吳碧珠成功當選第7屆台北市議會副議長，4年後再進一步拿下第8屆台北市議長，之後就連任5屆議長至今，任期橫跨前市長馬英九、郝龍斌與現任市長柯文哲3位市長。看重吳的聲望，國民黨前主席洪秀柱還一度邀吳出任黨副主席。

吳碧珠受訪表示，她已經在台北市議會服務37年，感謝地方一路相挺，但考慮個人生涯規劃，也希望給年輕人機會，確實慎重思考年底放棄爭取連任，但目前還在最後徵詢階段，等4月開議後，會跟大家報告最後決定。

國民黨台北市黨部昨天上午新春團拜，吳碧珠已由妹妹、辦公室主任吳碧玉代表出席，也讓與會者感受到弦外之音。

黃呂錦茹表示，她與吳碧珠相識多年，了解她這些年來的努力與疲累，過去也有倦勤想法，但黨現在正值重新站穩腳步之際，還是希望她能為黨繼續再拚連任，穩定軍心。

黃呂錦茹說，吳碧珠是目前台北市議會中對議事最熟悉、最孚眾望的領袖人選，這一屆台北市議會也還好有她，才能讓台北市政不致「走鐘」太嚴重，「藍、綠都需要她」，若她真放棄連任，台北市議會將找不到合適議長人選，對穩定台北市發展不是好事。

國民黨台北市議員徐弘庭也說，吳碧珠做人與對議事嫻熟度，目前議會無人能出其右，若她放棄連任，目前並無適當人選能順利接棒，議會將陷群龍無首，對國民黨年底台北市長與市議員選舉也將造成衝擊。但徐相信，吳最後仍會為黨繼續爭取連任。