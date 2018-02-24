影／嘉市喬不定 吳敦義動怒：我不說謊

2018-02-24 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李詠平 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義24號前往安養院與長者慶祝元宵。被問到前一天公布的新任命的陸委會主委陳明通是否適任，吳敦義難得給予肯定，不過強調關鍵還是在蔡英文不承認九二共識。而嘉義市初選民調25號就要出爐，聲稱要退黨參選的議長蕭淑麗，日前曾批評吳敦義說謊，吳敦義也動怒駁斥。

國民黨主席吳敦義口氣嚴正，駁斥日前嘉義市議長蕭淑麗批評他說謊的說法。因為蕭淑麗執意不參加黨內協調機制，否則就要退黨參選市長。25號嘉義市民調就要公布，蕭淑麗打出悲情牌。

嘉義市議長蕭淑麗（107.02.23）說：「事實上我也曾經是終身黨員，我原本也是認為這個黨，可以為我們台灣人民做一些事，會為我們嘉義市民做一些事，但是走到這一步，我相信、我選擇讓民意來為我提名。」

準陸委會主委陳明通（105.03.09）說：「基本上我是比較一個學者的性格啦，我不是一個Politician，我不是政治人物。」

地方選戰喬不攏，前一天行政院剛公布的內閣異動，吳敦義難得肯定扁時期的陸委會主委陳明通再次回鍋，不過強調關鍵還是在九二共識。