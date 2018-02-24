再戰2020總統？馬英九沒有回應

相關新聞
盧秀燕跑行程 胡志強郝龍斌站台籲團結2018-02-24 20:13
衝擊國民黨台北市長與議員選戰？ 吳碧珠考慮放棄連任2018-02-24 17:21
影／嘉市喬不定 吳敦義動怒：我不說謊2018-02-24 15:56
黃偉哲陣營批黑函惡質 王定宇：提早打預防針2018-02-24 14:08
鎖定核食、空汙 國民黨下周啟動雙公投戰綁年底大選2018-02-24 13:41
蕭淑麗斥挺選議長說是說謊 吳敦義：蕭誤會兩個地方2018-02-24 13:39
鍾小平挑戰一日雙城 宣布參選台北市長2018-02-24 13:25
十年磨劍 羅智強宣布參選大安文山議員2018-02-24 13:25
國民黨桃園市長選情艱難？吳敦義：鄭文燦運氣不錯2018-02-24 13:14
落實1/2條款 吳敦義：政治組立委獲提名選縣市長須請辭2018-02-24 13:09
國民黨台北、新北市長提名？ 郝龍斌：不必太急2018-02-24 13:04
羅智強參選大安文山 國民黨北市黨部：提名8席呈飽和2018-02-24 12:47
吳敦義：政治組不分區選縣市長應辭不分區2018-02-24 12:08
影／蔡英文才告誡 南市初選竟又現20萬張「黑函」2018-02-24 11:59
挑執政黨軟肋！國民黨推反核食、反空汙公投綁大選2018-02-24 11:42
三階段「十年磨市長劍」 羅智強宣布參選大安文山議員2018-02-24 11:00
要選北巿長挑戰一日雙城 鍾小平虧柯P體力差2018-02-24 10:49
蘇貞昌出戰新北？ 周錫瑋：微乎其微2018-02-23 23:49
屏東鄉鎮市長 藍軍登記人稀少2018-02-23 23:45
王定宇轟台南市長初選 喪失民進黨價值2018-02-23 23:00
魯明哲殺出 藍營桃市長初選3強競逐2018-02-23 22:56
首拋政見 孫大千提都更「有條件一坪換一實坪」2018-02-23 20:40
蔡英文兩天前提醒不要互鬥 今台南被檢舉有人要發黑函2018-02-23 20:02
輸的不只是民調／江啟臣該戰未戰 台中市長沒得戰2018-02-22 15:16
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
影／這張福爾摩沙全島照 證明福衛五號未「失能」2018-02-23 22:31
三階段「十年磨市長劍」 羅智強宣布參選大安文山議員2018-02-24 11:00
正宮還沒到 府副秘書長劉建忻「利百代」繼續破紀錄2018-02-24 08:00
常會搥桌制止陳雙全 吳敦義：手勢在桌子上碰一下2018-02-24 12:20
馬英九靈鷲山走春 祈願「三海和平」2018-02-24 07:38
5部會首長異動 總統府秘書長等陳菊接任2018-02-23 23:33
影／嘉市喬不定 吳敦義動怒：我不說謊2018-02-24 15:56
228家屬要求平反 林濁水：造反光榮 有何冤枉？2018-02-24 20:26
人物／準陸委會主委陳明通私下常說這句話2018-02-24 10:48
【即時短評】大陸繼續已讀不回 陳明通恐也難通2018-02-24 11:47
新聞眼／做滿市長任期？北上入府 花媽兩難2018-02-24 00:39
陳菊北上接府秘書長？ 等民進黨3月初選後2018-02-24 06:06
衝擊國民黨台北市長與議員選戰？ 吳碧珠考慮放棄連任2018-02-24 17:21
軍人年改案 行政院規劃3月1日通過2018-02-24 13:56
落實1/2條款 吳敦義：政治組立委獲提名選縣市長須請辭2018-02-24 13:09
再戰2020總統？馬英九沒有回應2018-02-24 14:32
觀察站／人事大改組 蔡總統整隊拚選戰2018-02-24 00:51
張小月未來動向？先休息一陣子2018-02-24 11:11
接總統府祕書長？ 陳菊：民進黨內「人才濟濟」2018-02-24 12:38
看新內閣人事 邱毅：扁朝高官親信大量回鍋2018-02-24 14:35
黃偉哲陣營批黑函惡質 王定宇：提早打預防針2018-02-24 14:08
北美事務協調委員會新主委 有國際經貿長才2018-02-23 23:43
樓地板調升至38990元…軍人年改 下周送立院2018-02-24 00:08
內閣改組爆黑馬…許銘春掌勞部 陳明通接陸委會2018-02-24 01:42
影／蔡英文才告誡 南市初選竟又現20萬張「黑函」2018-02-24 11:59
即時評析：人事布局無章法 海基會又要換秘書長2018-02-24 10:48
張小月、李翔宙下台…國安外交「自己人」歸隊2018-02-24 00:32
新聞眼／吳釗燮重回外交戰場 美中台新衝撞？2018-02-24 00:32
為選舉？宜蘭竹安濕地廢止 環團痛心2018-02-24 00:32
羅智強參選大安文山 國民黨北市黨部：提名8席呈飽和2018-02-24 12:47
非國安僅微調 徐國勇：賴揆本來就沒有改組的想法2018-02-23 22:56
訴狀遭刪被疑放水？雷倩：「律師對律師」的專業意見2018-02-24 14:38
柯文哲缺席二二八遊行 姚文智批：該做的都沒做2018-02-24 18:27
蕭淑麗斥挺選議長說是說謊 吳敦義：蕭誤會兩個地方2018-02-24 13:39
陳明通回鍋陸委會 吳敦義：兩岸破冰關鍵還是蔡英文2018-02-24 10:31
陳明通「中國通」？林濁水：兩岸關係不易突破2018-02-24 10:43
國民黨桃園市長選情艱難？吳敦義：鄭文燦運氣不錯2018-02-24 13:14
許銘春掌勞動部 將為勞工3把關2018-02-24 00:32
內閣改組只是換位置 游梓翔：笨蛋，問題在組頭2018-02-24 12:19
雄三飛彈誤射 九軍士官遭彈劾2018-02-24 00:32
留言