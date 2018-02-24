黃偉哲陣營批黑函惡質 王定宇：提早打預防針

2018-02-24 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市長參選人黃偉哲陣營今召開記者會，指控昨天出現「黑函」攻擊黃偉哲。記者鄭維真／攝影 分享 facebook 民進黨台南市長初選民調進入倒數階段，各陣營廝殺激烈，戰火更延燒黨中央，黨主席蔡英文甚至於本周三下令黨內不得互相攻訐。參選人黃偉哲陣營今召開記者會，指出昨有支持者爆料印刷廠印製20萬張攻擊黃的「黑函」，呼籲敵對陣營別再採惡質選舉手段。不過，對手之一的李俊毅表示，這會不會是該陣營自導自演或確有其事，須再看後續發展。

黃偉哲團隊今召開記者會，拿出2張日前周刊報導黃偉哲國會助理涉嫌詐欺、偽造文書罪的彩色印刷文章，黃偉哲曾回應，已主動把該詐欺案事由，送交民進黨中央黨部說明原委，也暫停曾碧珠職務，希望她專心處理司法問題。

發言人邱莉莉指出，昨接到民眾情資，有將近67箱的抹黑文宣在永康區一間印刷廠出貨，下貨地點於中西區另一間印刷廠，短時間內就有第3人將這67箱、約20萬張文宣載走，目前下落不明。

邱說，黃偉哲陣營昨天去到派報中心督軍雖未有所獲，但團隊不會放鬆，從現在開始到民調前都會去督軍，「這種不具名的文宣我們一定視為『黑函』」。另名發言人郭國文說，民進黨選對會昨也發布新聞稿，稱這種任何未署名的攻擊性文宣，督導小組都視為黑函，目前已與律師研擬如何蒐集保全證據，將循司法途徑。

針對黃陣營今所召開的記者會，參選人李俊毅表示，事實上這些被黃陣營稱為「黑函」的文宣尚未散播，也未有實質證據，會不會黃陣營自導自演或確有其事，要再看後續發展；李說，選舉期間參選人任何事情都會被拿出來檢驗，周刊報導的國會助理涉詐案也是民眾所關心的，黃偉哲應出面說明。

另一參選人王定宇表示，黃今開記者會，是提早打預防針，將還未發生的事情提早說出來。他說，希望不要有不具名、非事實的文宣被散播，任何做這種事情的人都應予以淘汰，但若是一個真實的問題、具名的指控，黃就應該正面回應。