蕭淑麗斥挺選議長說是說謊 吳敦義：蕭誤會兩個地方

2018-02-24 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



攸關年底國民黨嘉義市長人選提名的內部民調明天可望出爐，但議長蕭淑麗退黨參選爭議仍餘波盪漾，年前還斥責黨主席吳敦義說，4年前請吳找黨時黨秘書長曾永權支持她選議長是公然說謊。吳今天受訪表示，他沒有說謊過，蕭淑麗誤會了兩個地方。

吳敦義說，幾年前是當時他記不得名字的嘉義縣太保市長候選人，轉達蕭家班意見，表示當時國民黨已提名前青輔會主委陳以真參選嘉義市長，如果蕭家班能夠不作梗，或至少保持中立，甚至幫陳以真，就有可能勝選。

吳敦義表示，當時該嘉義縣太保市長候選人也提到，蕭淑麗要參選議員，若嘉義市議會改選結果，無黨籍加國民黨席次能在議會過半，希望國民黨能支持蕭當選議長。

吳敦義說，獲知傳話訊息後，他就與當時的黨秘書長曾永權商量，提到有這樣的過程，為確保陳以真能夠獲勝，「既然她有這樣的希望」，看黨能否做考慮；當時曾還派時任組發會主委蘇俊賓與蕭家班接觸。

吳敦義說，當時蕭淑麗雖說已經剪了黨證，但還沒有退出國民黨，還是黨員，國民黨也特別在蕭的選區沒有足額提名，樂觀蕭當選，等到選後，議會席次確定過半就支持蕭選議長。

吳敦義強調，他當時是副總統，蕭淑麗沒有去看他，只是有人來傳話；以上每句話都可跟曾永權或該嘉義縣太保市長候選人查證。吳也透露，蕭淑麗是最近有一天到中央黨部主席會客室看他，表達希望參選嘉義市長。

吳敦義也解釋，他出席嘉義市小組長聯合授證典禮當天，進會場時前嘉義市長黃敏惠已在台上宣布再參選年底市長，他事先並不知情，後來他致詞時還提到有意選嘉義市長的黃敏惠、蕭淑麗與前青輔會主委李允傑都是傑出人選，會以公平、公開機制處理。

吳敦義說，蕭淑麗講他說謊是誤會，他若講謊話，怎麼可能從政40幾年每個職務通通都有優越表現；他做黨主席怎麼有必要對蕭說謊，尤其還是幾年前的事情。