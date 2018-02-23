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退黨選到底 蕭淑麗淚灑黨代表餐會

2018-02-23 03:16聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

上月宣布退出國民黨、訴諸民意參選嘉義市長的議長蕭淑麗，22日晚間參加國民黨黨代表春酒餐會，內心五味雜陳，談到近日心路歷程，當眾落淚，國民黨嘉義市主委蔡明顯、立委黃昭順等人坐在台下，氣氛凝重。蕭淑麗堅定地說，3年多前未走完的路，這次絕不退縮，讓嘉義市民來提名，並堅信「無黨心更寬、無黨票更廣」。

蕭淑麗的退黨申請書，22日已由嘉義市黨部送到中央黨部；國民黨從本月22日至24日，連3天進行嘉義市長初選全民調作業，前市長黃敏惠、前青輔會主委李允傑以民調決定誰代表藍軍出戰，民調結果本月25日公布。藍軍整合失利，分裂已成定局。

蕭淑麗以「嘉義市要有一位新市長」為訴求，暗批回鍋的前市長黃敏惠，蕭也說，她3年多前選上議員後，黨拜託她以國民黨身分問鼎議長，她認真問政、強力監督市政，為國民黨在嘉義市守住一片江山，對黨有貢獻，但「國王早有口袋人選」，讓她難以相信初選民調公正性，決定以無黨籍身分參選嘉義市長。

儘管國民黨中央、地方人士紛紛勸蕭淑麗回黨內溝通，別分裂造成親痛仇快，與蕭有私交的前主席洪秀柱也出馬，但蕭態度堅定，黨內初選協調會都缺席。

國民黨黨代表侯博升22日晚間也在臉書貼文表態挺蕭淑麗，寫到「議長今天被宣布黨籍失效，在此宣布今後不管如何我全力支持蕭淑麗，就算被退黨失去黨代表或青工總會長一職也在所不惜」等。也有黨代表認為，黨缺乏整合的智慧，錯過整合契機，造成分裂，相當痛心。

國民黨組發會主委李哲華表示，黨有黨的機制，蕭所指的「國王人馬」等疑慮不存在，黨會推出最有勝選希望的強棒，有信心贏回嘉義市，對選情審慎樂觀。

上月宣布退出國民黨、訴諸民意參選嘉義市長的議長蕭淑麗（左），22日晚間參加國民黨...
上月宣布退出國民黨、訴諸民意參選嘉義市長的議長蕭淑麗（左），22日晚間參加國民黨黨代表春酒餐會，內心五味雜陳，談到近日心路歷程，當眾落淚。圖／讀者提供
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上月宣布退出國民黨、訴諸民意參選嘉義市長的議長蕭淑麗（左），22日晚間參加國民黨...
上月宣布退出國民黨、訴諸民意參選嘉義市長的議長蕭淑麗（左），22日晚間參加國民黨黨代表春酒餐會，內心五味雜陳，談到近日心路歷程，當眾落淚。圖／讀者提供
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國民黨蕭淑麗

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